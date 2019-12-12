Поработать в милиции или получить иллюстрации к своей книге — ФПБ поможет детям реализовать мечты

Источник материала: Полымя

Около 400 писем и видеообращений от детей со всей Беларуси поступило в адрес Федерации профсоюзов во время благотворительного проекта «Мечты сбываются», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.





Семь желаний, по одному из каждой области и города Минска, начнут сбываться уже на следующей неделе. Кроме того, все победители получат приглашения на главную профсоюзную елку, которая пройдет 30 декабря в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.

Организационный комитет выбрал самые искренние и добрые детские мечты. «Приятно, что большинство желаний — нематериальные. Дети мечтают поработать в милиции или библиотеке, попробовать себя в качестве телевизионного ведущего или получить иллюстрации для собственной книги, — отметили в пресс-службе. — Очень многие просили подарки не для себя, а для тех, кто в них нуждается больше. Выбрать победителей было непросто, ведь каждый ребенок искренне верит в чудо. Поэтому Федерация профсоюзов приняла решение, что все участники проекта получат небольшой сувенир».

К исполнению детских желаний ФПБ привлекает всех заинтересованных. Реализовать детские мечты помогают отраслевые профсоюзы, социальные партнеры, организации и предприятия. Одно из желаний, например, будет исполнено вместе с Министерством внутренних дел. Те, что не вошли в число победителей, по возможности исполнят профсоюзные организации в регионах.

Проект «Мечты сбываются» Федерация профсоюзов Беларуси проводит впервые. Он стал частью постоянно действующей благотворительной акции «Профсоюзы — детям», которая реализуется с 2002 года.

Источник: БелТА