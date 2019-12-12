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Мокрый снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря

13.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Мокрый снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря

Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. Местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ожидаются слабые туман и гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем будет от нуля до плюс 6.-0-

БЕЛТА

 
 
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Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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