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Зима не торопится в Беларусь. Какая погода нас ждет в выходные

13.12.2019 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни сохранится теплая и сырая погода, характерная для поздней осени. Ожидаются дождь и мокрый снег, а температура по-прежнему будет выше климатической нормы и соответствовать ноябрьским значениям. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В субботу, 14 декабря, местами ожидаются небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабые туман и гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -2...+4°С, максимальная температура днем 0...+6°С.

В воскресенье, 15 декабря, атмосферные фронты обусловят на большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1...+4°С, максимальная температура днем +1...7°С.

В понедельник, 16 декабря, ночью и утром во многих районах республики небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. Днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит -1...+4°С, максимальная температура днем +2...8°С.

До середины следующей недели сохранится теплая погода, ожидаются дожди и туманы.

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В ближайшие дни сохранится теплая сырая погода, характерная для поздней осени.
 
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