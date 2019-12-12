Лукашенко в клипе, «Беларуси не будет», убийство Шеремета и желтый велоболид - все за вчера

Желаем вам прийти сегодня на работу — и услышать радостную новость: например, что конкретно в вашей компании 31 декабря — выходной, или что вам положены огромные годовые бонусы — эдак по 50 тысяч долларов на человека… С такими ожиданиями и на работу бежать хочется, особенно с учетом того, что долго спать все равно вредно! А мы пока напомним вам, чем страна и мир жили вчера, вдруг вы что-то пропустили.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
В Беларуси хотят увеличить базовую величину — до 27 рублей. Ожидается, что это произойдет, как и несколько последних лет подряд, с 1 января. Давайте посмотрим, как в таком случае изменятся привязанные к базовойпошлины, налоги и штрафы.
А вот очередной выпуск нашего проекта об экономике для самого широкого круга читателей «Теперь понятно». Правительство озабочено слабым экономическим ростом, Всемирный банк каждый квартал ухудшает экономический прогноз для Беларуси. А что это значит для людей? Давайте выясним, что такое валовой внутренний продукт (ВВП), как он связан с экономическим ростом, развитием страны и почему министры и разные эксперты так на нем зациклены.
Кстати, после акций протеста против интеграции с Россией, прошедших в Минске 7 и 8 декабря, белорусская оппозиция заявила, что готовит кампанию в защиту независимости и для сохранения суверенитета страны даже готова к контакту с властями. А как это оценивают эксперты?
Беларусь подписала с Россией соглашение по поставкам нефти. Однако на самом деле это не значит, что страны сняли все нефтяные вопросы. А хоть что-то значит-то?
Вчера глава МВД Украины заявил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Когда назвали их имена и мотив — многие удивились. Но, по словам генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, установление причастных к убийству — это первые шаги в раскрытии преступления. «Страна еще должна услышать ответ на вопрос, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления».
Абитуриенты и их родители, вы знаете, что такое целевое направление? Поступить с ним обычно чуть легче: конкурс для «целевиков» отдельный, а проходные баллы, как правило, ниже. Как получить такое направление, могут ли отчислить «целевиков» за неуспеваемость (и что за это будет), сколько после этого нужно отрабатывать и можно ли перераспределиться? Все-все расскажем здесь, а вы еще можете успеть озаботиться таким направлением к этой кампании.
И еще о туризме. На днях российские туроператоры заявили, что за последние два года для россиян отдых в санаториях и на курортах Беларуси подорожал почти в два раза. Что-о-о-о? Мы удивились и спросили наших экспертов, так ли это. Спойлер: они тоже удивились.
Ну и вот вам пять белорусских достопримечательностей, двойники которых разбросаны по разным городам Европы. Приехать в Несвиж — но оказаться в Кракове (и немного в Риме). Пройтись по Минску — и перенестись в немецкий Лейпциг или польский Ютросин. Увидеть «чуть-чуть Европы» можно и не выезжая за пределы Беларуси. Да, так можно было!
Вот вам большой текст о самой известной белорусской батутистке, жене нашего олимпийского чемпиона Влада Гончарова Анне. Она упустила шанс завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года из-за нетипичной для вида спорта травмы. Ну, а нам рассказала о прыжках на одной ноге, операции за свой счет, голодании мужа ради побед и свадьбе на берегу океана.
Кстати. Смотрели клип Егора Крида «Сердцеедка»? Там же «снялся» Александр Лукашенко! Давайте расскажем, как это возможно. А новых «российских BTS» видели? Ну такое, на наш взгляд, — но посмотрите и сделайте вывод сами. И, конечно, оставайтесь с нами — сегодня будет много интересных текстов и, надеемся, хороших новостей!
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