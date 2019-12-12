Лукашенко в клипе, «Беларуси не будет», убийство Шеремета и желтый велоболид - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Желаем вам прийти сегодня на работу — и услышать радостную новость: например, что конкретно в вашей компании 31 декабря — выходной, или что вам положены огромные годовые бонусы — эдак по 50 тысяч долларов на человека … С такими ожиданиями и на работу бежать хочется, особенно с учетом того, что долго спать все равно вредно ! А мы пока напомним вам, чем страна и мир жили вчера, вдруг вы что-то пропустили.



Фото: instagram.com/u_s_t_i_n_o_v/

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Forbes вчера назвал самых влиятельных женщин мира. Знаете, кто опять на первом месте ? Спойлер: нет, не Грета.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





О СПОРТЕ

Вот вам большой текст о самой известной белорусской батутистке, жене нашего олимпийского чемпиона Влада Гончарова Анне. Она упустила шанс завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года из-за нетипичной для вида спорта травмы. Ну, а нам рассказала о прыжках на одной ноге, операции за свой счет, голодании мужа ради побед и свадьбе на берегу океана .





Так, как там наша молодежная сборная по хоккею на домашнем чемпионате мира? Увы, проиграли уже второй матч — и шансов выйти в элитный дивизион почти не осталось. Что говорит тренер ?

Увы, — и шансов выйти в элитный дивизион почти не осталось. ? А наши взрослые хоккеисты в драматичном матче в Венгрии обыграли корейцев — с трудом и не самый сильный состав.

Все новости четверга, 12 декабря

Кстати. Смотрели клип Егора Крида «Сердцеедка»? Там же «снялся» Александр Лукашенко! Давайте расскажем, как это возможно . А новых «российских BTS» видели? Ну такое, на наш взгляд, — но посмотрите и сделайте вывод сами . И, конечно, оставайтесь с нами — сегодня будет много интересных текстов и, надеемся, хороших новостей!

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