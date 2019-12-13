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Женщину «приговорили» к «психушке»: якобы угрожала ножом судисполнителям. Дело дошло до главы облсуда

14.12.2019 09:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Городокского района приговорил 42-летнюю Елену Емельянову к принудительному лечению в психиатрическом стационаре. Согласно постановлению, она «замахнулась ножом на должностных лиц» — судебных исполнителей, помешав им выполнять свои обязанности. Женщина не согласна с таким решением. Она побывала на приеме у председателя областного суда, тот пообещал во всем разобраться, сообщает «Віцебская вясна».


Елена Емельянова. Фото: «Віцебская вясна»

Жительница Городка Елена Емельянова вовремя не заплатила за услуги государственного адвоката, который принимал участие в бракоразводном процессе. Сейчас Елена живет в доме матери. Туда 11 июня пришли судебные исполнители.

Согласно постановлению суда Городокского района, Емельянова «в целях воспрепятствования законной деятельности должностным лицам отдела принудительного исполнения, выражая угрозы убийством, замахивалась и демонстративно направляла нож в сторону исполнителей».

Судебный исполнитель Болдырева рассказала на суде в Городке, что во время ее разговора по телефону с матерью Емельяновой, Елена «взяла со стола кухонный нож в левую руку, подняла его над головой и начала двигаться в их сторону».

Оспорить показания потерпевших Елена Емельянова не могла: суд, сославшись на психиатрическую экспертизу, которая признала женщину невменяемой, отказал ей в участии в процессе.

Экспертиза проводилась амбулаторно: это был разговор в кабинете с изучением документов. Никаких других стационарных исследований в отношении обвиняемой медики не проводили.

Не дала результата и жалоба в областной суд, которую в качестве законной представительницы подавала мать Елены. В ней подчеркивалось, что суд в Городке имел все основания назначить дочери амбулаторное лечение по месту жительства, а не в психиатрическом стационаре. Мать утверждала, что ее дочь оболгали.

Жалобу в облсуде не удовлетворили, а Елену попросили покинуть зал заседаний — как невменяемую.

Постановление районного суда о принудительном психиатрическом лечении Емельяновой приобрело законную силу. В любой момент за женщиной может приехать милиция с санитарами.

11 декабря Елена и ее мать побывали на личном приеме у председателя областного суда Николая Хамиченка. С ними был правозащитник Павел Левинов. Там Елена смогла наконец озвучить свою версию происшествия.

То же самое женщина рассказала и «Віцебскай вясне»:

— Когда пришли судебные исполнители, я заваривала чай и разрезала ножом апельсин. Они ссорились несколько минут по телефону с матерью, я тем временем дорезала апельсин. Потом забрала у них телефон, переложив нож в левую руку, и сказала, чтобы они уходили, так как в этом доме нет имущества, которое бы принадлежало мне. Возможно, я приподняла нож до уровня груди, жестикулируя при разговоре. На этом все! Я ни за кем не гналась, не кричала, что убью или зарежу. Все это ложь! — утверждает Елена Емельянова.

Через некоторое время в тот же день к Елене приехали милиционеры с наручниками. Чтобы избежать насильственного задержания, Елена инсценировала суицид, приставив к шее маникюрные ножницы — милиционеры вынуждены были вызвать скорую помощь.

После этого Елену поместили на 40 дней в психиатрическую клинику. Выписали ее оттуда в удовлетворительном состоянии, без серьезного диагноза. Несмотря на это, амбулаторно судмедэкспертиза признала ее позже невменяемой и опасной для общества.

Елена Емельянова просила председателя областного суда Николая Хамиченка вынести протест на решение суда Городокского района, приостановить исполнение постановления, а ее направить на обследование в Республиканский центр психического здоровья в Минске.

— Важно то, что на личном приеме у председателя облсуда присутствовал сама женщина, которая якобы нуждается в принудительном лечении. Полагаю, он понял, что перед ним человек, который обществу никакой опасности не несет. Она полностью в сознании. Очень логично и ясно рассказала свою историю, — говорит правозащитник Павел Левинов.

По его правозащитника, Николай Хамиченок внимательно выслушал Елену, распорядился истребовать уголовное дело из Городка и пообещал в ближайшее время рассмотреть жалобу и дать ответ.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Городокского района приговорил 42-летнюю Елену Емельянову к принудительному лечению в психиатрическом стационаре. Согласно постановлению, она «замахнулась...
 
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