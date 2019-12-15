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Лукашенко собрал совещание по «административке»: штрафы получали более 50% трудоспособных белорусов

16.12.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 декабря Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками по административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: Глеб Малофеев

Глава государства отметил, что эта важная тема касается и волнует всех граждан.

— В полной ли мере в данной работе обеспечивается справедливость, о которой мы часто говорим и которая так востребована нашим населением? — поинтересовался он.

По словам президента, за десять лет количество административных правонарушений увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения.

— Нам нужно разобраться, что стоит за этими данными, и, естественно, принять меры, — подчеркнул Лукашенко.

Основную массу административных правонарушений — более 80% — сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств.

— Полагаю, так называемые письма счастья от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля. Но фотофиксация семь лет назад была введена для того, чтобы навести порядок на дороге, а не загнать всех поголовно водителей в разряд злостных нарушителей закона, — заметил президент.

«Штрафная статистика»

По данным МВД, за 2018 год было вынесено 4 млн (если быть точными, 4 043 780) постановлений о наложении административного взыскания. Из них 3,4 млн — за нарушение безопасности движения и эксплуатации транспорта. Среди «дорожных нарушений» чаще всего встречается превышение скорости движения — 1,9 млн. Среди других административных правонарушений первенство прочно удерживает распитие алкогольных напитков в общественном месте — более 300 тысяч случаев.

Данные по административным правонарушениеям за 2019 год МВД не публикует.

 
 
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