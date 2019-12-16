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УВД: по заявлениям учащихся о поборах в гомельском колледже проводится проверка

17.12.2019 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По всем поступившим на преподавателя Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского заявлениям в органы внутренних дел проводится проверка, сообщили TUT.BY в УВД. Сколько было таких заявлений, в милиции не уточняют.


Напомним, учащиеся отделения «Начальное образование» из Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского обвиняют своего преподавателя по педагогике в поборах. Будущие учителя младших классов утверждают, что на протяжении долгого времени преподаватель требовала оплачивать занятия, сдавать деньги на кошачий и собачий корм, а еще рассказали про нестандартные методы работы педагога.

22 ноября они написали и отнесли заявление в прокуратуру и милицию. Свое заявление в управление образования отправили и родители учащихся.

Директор учебного заведения Николай Володин говорит, что жалоба от учащихся на преподавателя к нему поступила еще месяц назад и он по данному факту сразу же написал заявление в РОВД.

 
 
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