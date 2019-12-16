На страже порядка и безопасности

Источник материала: Чырвоны прамень

17 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники подразделений по гражданству и миграции. Именно в этот день была образована служба, а в 2010 году приказом министра внутренних дел Республики Беларусь утверждён День работника подразделений по гражданству и миграции.





Накануне праздника мы побеседовали с А. Н. Малаховой, руководителем отделения по гражданству и миграции Чашникского РОВД.Накануне праздника мы побеседовали с А. Н. Малаховой, руководителем отделения по гражданству и миграции Чашникского РОВД.

– Алеся Николаевна, расскажите, пожалуйста, как зарождалась служба?

– Регулирование миграции наших граждан и иностранцев – необходимое условие обеспечения целостности государства, национальной безопасности, общественного порядка. Исторически корни образования подразделений по гражданству и миграции берут начало ещё в Киевской Руси, когда своеобразным удостоверением личности был пояс.

17 декабря 1920 года был создан Народный комиссариат внутренних дел Белорусской Советской Социалистической Республики, в составе которого образован подотдел иностранных подданных. Его функции – регистрация пребывающих в Белоруссию иностранных граждан, выдача им видов на жительство и разрешений на въезд, адаптация иностранных граждан. Именно с этой даты ведётся отсчет подразделения по гражданству и миграции.

28 августа 1974 г. был введён единый для всех категорий населения порядок паспортизации и утверждён новый образец паспорта, известный всем нам как «Паспорт СССР».

– А затем был период становления Республики Беларусь как независимого, суверенного государства. Не могло это не отразиться и на работе вашей службы…

– И одной из первоочередных задач явилось формирование атрибутов государственности, обеспечение реализации прав граждан на свободу передвижения и выезда за границу, создание собственной системы учета населения. В этих целях 10 ноября 1993 года в составе милиции общественной безопасности и специальной милиции была создана паспортно-визовая служба. Для граждан Республики Беларусь были разработаны специальные бланки документов, соответствующие международным стандартам, которые можно было использовать не только внутри страны, но и для выезда за рубеж. Внедрение компьютерных технологий позволило положить начало формированию централизованного банка данных на граждан республики, перейти от ручного заполнения бланков паспортов к печатному способу внесения информации. В 1996 году были изготовлены новые паспорта и вручены первым лицам.В последующем с 2002 года изготавливались виды на жительство и проездные документы для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь. 2004 год отметился завершением паспортизации в республике.

– Когда был создан Департамент по гражданству и миграции?

– В 2004 году произошло реформирование службы, в МВД создан Департамент по гражданству и миграции с соответствующими структурными подразделениями, что позволило обеспечить действенный контроль над миграционными процессами в стране. С этого периода возникали абсолютно новые направления деятельности. С 2004 года приемом, размещением и рассмотрением ходатайств о предоставлении статуса беженца стали заниматься подразделения по гражданству и миграции. Особое внимание такой категории иностранцев, как трудящиеся-мигранты. Преобладающее большинство составляют трудящиеся-иммигранты из России, Украины, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран. Преимущественно они заняты в качестве рабочих в строительстве, сельском хозяйстве, лесозаготовительной отрасли.

– Что скажете о проблеме торговли людьми?

– Злободневность её для нашей страны требовала принятия незамедлительных мер реагирования. В марте 2005 был подписан Декрет №3 «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми», где определенная роль по контролю за трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей отводилась и нашим службам. Сегодня можно констатировать: подразделения по гражданству и миграции ведут эффективную работу в рамках Закона «О противодействии торговле людьми», которая направлена на выявление причастных к незаконному трудоустройству, но прежде всего на предупреждение наших граждан о тех опасностях, которые могут возникать при трудоустройстве за границей.

– Представить работу любой организации сегодня без внедрения автоматизированных систем сбора информации сложно…

– Значительно позволило улучшить работу введение в эксплуатацию 26 июля 2013 года автоматизированной информационной системы или базы данных «Регистр населения». Она очень активно используется загсами при обращении граждан для регистрации актов гражданского состояния. При изготовлении паспортов, организации воинского учета, от налоговых органов также в регистр поступают сведения, иная предусмотренная законодательством информация. Может регистр делать обезличенные выборки статистического характера по заданным параметрам – к примеру, очень точно определить, сколько дошкольников проживает на определенной территории и соответственно сколько детей пойдет в первый класс школы.

– Какое направление в деятельности подразделений по гражданству и миграции Вы назвали бы сегодня самым актуальным?

– Контроль за пребыванием иностранцев. Географическое положение Республики Беларусь, спокойная обстановка в стране, толерантное отношение местного населения к иностранцам делает нашу страну для последних весьма привлекательной. Неохраняемая граница с Российской Федерацией позволяет беспрепятственно приезжать на территорию страны не только россиянам, но и жителям других государств. Развитие туризма и в особенности агроэкотуризма увеличивает число иностранцев, останавливающихся в различных туристических объектах района.