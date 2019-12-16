Более 790 тысяч человек оздоровятся за этот год в санаториях Беларуси за счет бюджета

Источник материала: Единство

Из 790 тысяч человек, прошедших оздоровление за счет бюджета, 720 тысяч – дети. Более 80% выделенных средств были направлены именно на оздоровление и лечение детей. Еще около 580 тысяч путевок будут реализованы в свободной продаже. Выручка от таких продаж увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом.

Ожидается, что около 320 тысяч человек отправятся на оздоровление в период новогодних праздников. При этом места в оздоровительных учреждениях на эти даты были выкуплены или забронированы на 95% уже за 3 месяца. Сейчас все места забронированы полностью. Средняя стоимость путевки стандартного одноместного номера около 64 рублей.

Более 1,7 млн рублей выделено на организацию оздоровления детей в период зимних каникул. За это время на такой отдых планируется отправить более 67 тысяч детей. Кроме того, расширяется практика круглосуточных лагерей: если в прошлом году в этот период так отдыхали только 100 детей, то теперь планируется принять более 500 человек.