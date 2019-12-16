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Пожарная каланча в Гродно превратится в праздничную елку

17.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Пожарная каланча в Гродно превратится в одну из самых больших новогодних елок города. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Пожарная каланча в Гродно превратится в праздничную елку

Сегодня вечером праздничную иллюминацию включат на 33-метровой башне старейшего пожарного депо города. Рядом с каланчой-елью огнями засияет и исторический пожарный автомобиль. «Это кульминация праздника «Безопасная елка», который на протяжении нескольких лет проводится в рамках акции «Наши дети». Участие в нем примут более 150 детей из школ-интернатов Гродно, вспомогательных специализированных учреждений и хосписа», — рассказали в областном управлении МЧС.

Главная цель мероприятия — обучение детей и взрослых, сопровождающих ребят, основным правилам безопасности жизнедеятельности, в том числе во время новогодних праздников, с использованием ситуационных обучающих игр. Участников праздника ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с персонажами мультфильма от спасателей «Волшебная книга» Бобром Филькой и Волчонком Тимкой.

К слову, участники праздника придут не с пустыми руками. Дети сами изготовили из различных материалов новогодние игрушки, которыми украсят елки на территории пожарной части.

Праздничная иллюминация на каланче будет включена до 19 января. Традиционно ель-каланча — одно из самых популярных мест для фотосессий у горожан и гостей города.

Источник: БелТА
Фото: vgr.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Пожарная каланча в Гродно превратится в одну из самых больших новогодних елок города. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном
 
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