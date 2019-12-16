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БРСМ основал и вручил первую молодежную премию, на которую пригласил Тиму Белорусских (но он не пришел)

17.12.2019 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский республиканский союз молодежи решил подвести итоги года и отметить лучших из лучших премией — первой, всебелорусской, молодежной. Получить ее мог сам Тима Белорусских — если бы пришел. А он обещал, говорят организаторы, взял за выступление гонорар, но в последний момент отказался. Что его испугало — непонятно: на мероприятии с маркировкой 18+ обещали бар, «клубный формат, юмор и позитив». На деле оказалось, что еще было много нарядных студентов и рэпчик от самогó лидера БРСМ Дмитрий Воронюка. Как это было — в репортаже TUT.BY.


Награждать премией ее организаторы — БРСМ, «группа молодых творческих людей» и коммерческие партнеры — решили на модной площадке Prime Hall. Начать церемонию обещали в 18.00.

— Добрый вечер, самая крутая молодежь Республики Беларусь! — вырывается из динамиков голос ведущего-невидимки и разогревает тех, кто пришел сильно заранее.

А таких здесь много. Лучшая молодежь проходит досмотр, бежит на диванчики, меняет ботинки на грациозные туфли, сдает обувь в гардероб — и ныряет в холл.

В холле играет громкая музыка, лампы светят синим и красным, работают фотозона и бар, окруженный непьющими студентами. Бармен периодически раскладывает перед ними коктейльную карту, но туда никто не заглядывает: либо не хотят, либо смущают цены в 12−18 рублей.


В зале, у сцены, стоит камера, готовая снять всех желающих в лучших традициях вип-мероприятий: на 360 градусов. Но самая крутая молодежь оказывается еще и очень стеснительной: большинство студентов внимательно смотрит на тех, кто все-таки осмелился ступить на подиум, но сами не решаются.

Хотя по нарядам и не скажешь, что здесь собрались «стесняшки». Вот пробегает рядом ярко-красная юбка-карандаш, а вот — сапоги-чулки, за ней — серебристая сумочка и платье-русалка, завершается образ высоким каблуком. На парнях в зале были замечены: клетчатые пиджаки, брюки со стрелками, гастуки, пуловеры и бордовый штруксовый костюмчик. Все очень модные и нарядные: молодежная всебелорусская премия все-таки.




— Молодежная премия — 2019 — новый проект, который родился в молодежной среде. Ребята просто пришли и сказали: мы хотим выделять лучших из лучших среди молодежи. И мы как союз молодежи поддержали эту инициативу, — рассказывает лидер БРСМ Дмитрий Воронюк. — Я думаю, это старт совершенно нового проекта. Что я имею в виду? Сегодня, безусловно, ребята, получат самые разные награды. Это, к слову, статуэтки, напечатаны на 3D-принтере из экологически чистого материала. И мы хотим, чтобы остальные равнялись на тех ребят, которых мы наградим. У нас будут открыты все социальные сети, и у них есть целый год, чтобы написать, заявить о себе. Это показывает, что у нас созданы все условия, чтобы у молодого человека был шанс знаменитым, стать лучшим. Все для этого у нас в стране есть. Мы гордимся теми ребятами, которые выйдут на сцену.


Номинировать себя на премию мог каждый желающий. Таких в первый раз оказалось около 150 человек. Организаторы «советовались с самыми прогрессивными людьми в той или иной сфере, будь то в музыке, искусстве, спорте», а именно с белорусскими артистами, концертными агентствами и Белтелерадиокомпанией. Они номинировали еще около 50 человек.

— Мы не хотели бы сильно позиционировать, что эта премия организована БРСМ, — говорит Дмитрий. Кстати, в пресс-релизе так и написано: «Идейный вдохновитель — сама молодежь». — Мы сейчас подставили плечо [как соорганизаторы], а дальше посмотрим. Хочется, чтобы это все было не с натуги, чтобы никто никого не заставлял — это основная цель.

Начать историю молодежной премии организаторы хотели с Тимы Белорусских, а заодно вручить ему и его продюсеру статуэтки. Но Тима не пришел. Дмитрий говорит, что все сорвалось в последний момент.

— В прошлую пятницу, когда макеты афишы были уже готовы и договор подписан, они позвонили и сказали, что не придут.

— Дмитрий Сергеевич, можно с вами сфотографироваться? — пока разговариваем, девушка следит за Дмитрием Воронюком и выжидает момент, когда к нему можно подойти и попросить о селфи. Девушку зовут Мария, она из Новогрудка, работает в БРСМ.

— Мне нравится новая политика руководства. Лично мое мнение, что сейчас больше прислушивается к молодежи, которая работает на местах. Сейчас идет более легкий диалог, все наши идеи воплощаются, если они достойные и продуманные, — считает Мария. — Мне кажется, для молодежной организации это нужно. Если бы мне не нравился руководитель, я бы не хотела с ним сфотографироваться.


Миссию заменить Тиму Белорусских взял на себя молодой и амбициозный Мэвл, он же Владислав Самохвалов. Он впервые в жизни дает интервью журналистам, и по разговору становится понятно, что Тиму он собирается заменить не только на премии, но и на большой сцене.

— Этот парень сделал себя сам! — анонсируют появление Мэвла организаторы.

О себе Мэвл-Влад рассказывает:

— Закончил ПТУ, мое образование «автокрановщик». То есть это строительаня тема. Когда отучился, начал заниматься музыкой. Еще год пазад у меня не было треков. А сегодня я здесь. Безумно благодарен своей фан-базе, своим слушателям, которые помогли оказаться на этой сцене.


Мэвл — звезда, звезда которого, возможно, родилась прямо вчера

Сейчас песни Мэвла занимают первую и третью строчки музыки «ВКонтакте».

— Вы что, совсем его не знаете? — недовольно бросает мужчина, который стоит за Мэвлом и болезненно реагирует на переспросы журналистов. Оказалось, это его продюсер.

Тем временем в зале оглушающим грохотом раздается следующее:

— Привет, я молодежная премия. Я опаздываю. Простите, я же девочка.

На часах 17.59. Вроде пока ничего не отклоняется от запланированного расписания.

Бодрые ведущие открывают вечер и загадочно анонсируют первый номер в исполнении Хелены Мерааи, Alen Hit и «одного из организаторов».


Дмитрий Воронюк — слева — читает рэп.

Первый куплет, привет — и вот на экране появляется Дмитрий Воронюк. Сидит на диванчике, в руках держит микрофон. И вдруг раз — затягивает рэп.

— Дима Белорусских! — представляет его ведущий. И расшифровывает: — Дима Белорусских республиканского союза молодежи.

А дальше вечер полетел. На сцене много шутили, иногда переходя на внешность и личности участников премии (особенно Тимы Белорусских). Хохмили про травку и «дунуть», но слово «секс» и «встал» почему-то оказались под запретом: вместо них говорили «заняться любовью» и «скажу честно, я налился».


На сцене Nizkiz


На сцене для участников и зрителей выступали участница детского «Евровидения 2019» Елизавета Мисникова, Alen Hit, группа Nizkiz, которая смогла вывести зрителей на танцпол, и Артем Сороко, который пытался раскачать своим а-капелло на песню «Potato». Он уверенно направлял микрофон зал, что оттуда ему доносилась тишина.


Коллекция одного из лауреатов премии Игоря Плетнева, «каждый образ которого — сенсация и потрясение»

А в конце всех ждала афтерпати. Первую премию получили 15 человек: создатели «топовых блогов», мама в декрете, которая сама избавляет от мусора Жодино и мотивирует других делать так же, участники высшей лиги КВН, белорусские артисты — начинающие и уже не очень, авторы квизов и другие.

— Это первое мероприятие БРСМ, которое не заканчивается посадкой деревьев, — шутили со сцены ведущие. Зрители одобрительно смеялись. Самоирония — это хороший знак.


 
 
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Шел и уже почти заканчивался 2019-й. Белорусский республиканский союз молодежи решил подвести итоги года и отметить лучших из лучших премией - первой,...
 
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