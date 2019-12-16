В Гродно начался суд над замначальника одной из воинских частей. Процесс закрыли

Источник материала: Tut.by

В Гродно начался суд над бывшим заместителем начальника воинской части 2141 пограничной группы Павлом Таранко. Заседания проходят в закрытом режиме.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

По информации TUT.BY, военнослужащий обвиняется в получении взяток и злоупотреблении властью.

В Гродненском областном суде информацию о процессе подтвердили, однако никаких подробностей дела не сообщили.