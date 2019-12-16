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В Гродно начался суд над замначальника одной из воинских частей. Процесс закрыли

17.12.2019 13:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно начался суд над бывшим заместителем начальника воинской части 2141 пограничной группы Павлом Таранко. Заседания проходят в закрытом режиме.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

По информации TUT.BY, военнослужащий обвиняется в получении взяток и злоупотреблении властью.

В Гродненском областном суде информацию о процессе подтвердили, однако никаких подробностей дела не сообщили.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно начался суд над бывшим заместителем начальника воинской части 2141 пограничной группы Павлом Таранко. Заседания проходят в закрытом режиме.
 
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