В ходе встречи заместитель председателя райисполкома рассказал о положении дел в образовании, культуре, медицине, а также о демографической обстановке в районе.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
|
Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом Узовской средней школы
18.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В ходе встречи заместитель председателя райисполкома рассказал о положении дел в образовании, культуре, медицине, а также о демографической обстановке в районе.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе встречи заместитель председателя райисполкома рассказал о положении дел в образовании, культуре, медицине, а также о демографической...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)