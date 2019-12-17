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Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом Узовской средней школы

18.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В ходе встречи заместитель председателя райисполкома рассказал о положении дел в образовании, культуре, медицине, а также о демографической обстановке в районе.

Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом Узовской средней школы
Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом Узовской средней школы
Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом Узовской средней школы
Геннадий Вамбриков встретился с трудовым коллективом Узовской средней школы

Ирина ШУТОВА

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В ходе встречи заместитель председателя райисполкома рассказал о положении дел в образовании, культуре, медицине, а также о демографической...
 
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