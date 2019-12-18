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Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси

18.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №94 от 6 декабря 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси

Документом установлены новые предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов, а также на услуги автомобильных терминалов, оказываемые пассажирам и перевозчикам.

В частности, после вступления в силу документа вырастет тариф на оформление проездных документов (билетов) на д/ж вокзалах. Так, тариф на оформление билетов в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий вырастет на 15 копеек и составит Br0,3, оформление билета на поезд международных линий «туда»- на 20 копеек до Br0,7, «обратно» или от другой станции — на 10 копеек до Br1.

Постановлением предусмотрено также повышение тарифов за переоформление проездных документов: на проезд в день отправления поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий — на 15 копеек (до Br0,3), в день отправления поезда международных линий — на 20 копеек (до Br0,7).

Чтобы забронировать билет, нужно будет заплатить 30 копеек (сейчас 25).

Повышаются также тарифы за оформление возврата платежей за неиспользованный билет или неиспользованный перевозочный документ на багаж либо грузобагаж — на 15 копеек до Br0,3.

Тариф на бронирование места для проезда в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении вырастет на 4 копейки и составит Br0,15.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Источник: БелТА

 
 
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Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли...
 
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