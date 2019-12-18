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Перед зимними каникулами ГАИ проводит неделю детской безопасности

19.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Перед зимними каникулами ГАИ проводит неделю детской безопасности

В преддверии зимних каникул, с 18 по 24 декабря, в районе проходит неделя детской безопасности. Сотрудники отделения ГАИ Глусского РОВД во время профилактических бесед с учащимися напомнят им о правилах поведения на зимней дроге и вблизи ее.

В зимнее время дорожная безопасность усугубляется повышенной скользкостью  проезжей части, ранними сумерками, сложными погодными условиями. Поэтому так важна осторожность на дороге, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия.  За 11 месяцев на дорогах Могилёвской области произошло 47 ДТП, в которых 1 подросток погиб и 47 получили травмы. На дорогах Глусского района с участием несовершеннолетних случилось одно ДТП, ребенку причинены телесные повреждения.

В целях предупреждения правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения, Госавтоинспекция, с 13 по 22 декабря, проводит комплекс надзорных и профилактических мероприятий.

За 11 месяцев текущего года на дорогах области по вине пьяных водителей произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, 13 человек погибло и 47 травмировано. В Глусском районе по этой же причине было совершено одно ДТП, в котором один человек получил травмы.

Проблема пьяных водителей не теряет своей актуальности. Ни очевидная опасность употребления спиртного для водителя, ни суровые санкции наказания не могут переубедить отдельных граждан отказаться от рюмки перед поездкой. С начала года в области сотрудниками ГАИ на пьяных водителей составлено 2106 протоколов, из них 113 — за повторную пьяную поездку. На территории Глусского района сотрудниками ГАИ на пьяных водителей составлено 54 протокола, из них 6 человек задержали повторно в течение года. Ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения достаточно серьезная — это штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

Не меньшую опасность для дорожного движения представляют и нетрезвые пешеходы. В текущем году в области из-за них произошло 14 ДТП, в которых 2 человека погибли и 13 получили травмы. К административной ответственности привлечен 2771 нетрезвый пешеход, все они оштрафованы. Минимальная сумма штрафа — 76 рублей 50 копеек, максимальная — 127 рублей 50 копеек.

 Сотрудники ОГАИ РОВД постоянно следят за состоянием дорожной обстановки в районе. Хотелось также, чтобы и жители района не оставались в стороне и сообщали по телефону 102 информацию о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, а также об иных фактах, влияющих на безопасность дорожного движения.

Максим СИЛИЧ,

старший госавтоинспектор ОГАИ Глусского РОВД

 
 
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В преддверии зимних каникул, с 18 по 24 декабря, в районе проходит неделя детской безопасности. Сотрудники отделения ГАИ Глусского РОВД во время профилактических...
 
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