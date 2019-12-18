«Целители» и «полицейские» обманули пожилую женщину в Молодечно более чем на 40 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Несколько лет назад пожилая женщина отдала почти 30 тысяч долларов за услуги «экстрасенса». А в этом — 12 тысяч долларов за услуги «российской полиции». Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



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В милицию с заявлением обратилась 71-летняя жительница Молодечно. Она рассказала, что около месяца назад ей поступил звонок с неизвестного российского номера. Мужчина, представившись сотрудником полиции, сообщил о задержании лжеэкстрасенса, услугами которого женщина пользовалась около пяти лет назад.

И в самом деле, в 2012 году она увидела по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи и решила воспользоваться предлагаемыми услугами. Сеансы «исцеления» длились на протяжении двух лет. Поначалу врач-экстрасенс лечил заявительницу от серьезного заболевания, затем снимал порчу с дочери потерпевшей. Магические ритуалы обошлись женщине более чем в 30 тысяч долларов. Платила она за услуги международными денежными переводами. Связь с «целителем» оборвалась сразу же, когда об этом узнали родственники пожилой женщины.

Но как оказалось, на этом «магическая» история не закончилась. В ноябре с ней связались «сотрудники российской полиции». По словам звонившего, ей могут возвратить деньги за сеансы «целителя», но для этого ей необходимо перечислить определенную сумму в качестве комиссионного вознаграждения и оплаты других затрат. Так как звонок поступил от якобы российских правоохранителей, пенсионерка поверила неизвестному, и у нее выманили еще 12 тысяч долларов.

Женщина обратилась в милицию только после настоятельных рекомендаций родственников.