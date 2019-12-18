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На Брест опустился густой туман. Посмотрите, как выглядит город
19.12.2019 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 декабря, как и обещали синопитики, на Брест опустился густой туман.
Видимость днем — 100−200 метров, сообщает
К вечеру четверга в Бресте обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков.
Слабый туман ожидается и утром в пятницу. Днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла.
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Видимость днем составила 100−200 метров.
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