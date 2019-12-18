На Брест опустился густой туман. Посмотрите, как выглядит город

Источник материала: Tut.by

19 декабря, как и обещали синопитики, на Брест опустился густой туман.





Видимость днем — 100−200 метров, сообщает pogoda.by .





К вечеру четверга в Бресте обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков.





Слабый туман ожидается и утром в пятницу. Днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла.





























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