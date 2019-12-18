Какое наказание грозит работнику за опоздание на пару минут – консультация правового инспектора труда

Источник материала: Полесская правда



Какое наказание грозит работнику за опоздание на пару минут и что делать, если наниматель отказывается оплачивать время, отработанное сверхурочно?

На эти и другие вопросы ответила в ходе горячей линии правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза банковских и финансовых работников Ирина КОВАЛЕВИЧ.

– Я опоздала на работу на три минуты – попала по дороге в автомобильную пробку. Руководитель потребовал написать объяснительную и предупредил о взыскании штрафа за нарушение трудового режима. Прав ли он? Екатерина, Гомель

– Опоздание на работу является нарушением трудовой дисциплины, за которое наниматель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности. Однако в качестве наказания руководитель может применить только такие меры, как выговор, замечание, лишение полностью или частично дополнительных стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев и увольнение. Штраф не относится к категории трудового права. В рассматриваемой ситуации наниматель вправе лишить стимулирующих выплат.

– По инициативе руководства все наши сотрудники систематически задерживаются на рабочих местах, но оплачивать дополнительно отработанное время наниматель отказывается, предлагая просто уходить пораньше с работы. Мы с коллегами не соглашаемся. Имеем ли право требовать оплату за работу сверхурочно? Светлана, поселок Большевик

– В соответствии со ст. 119 Трудового кодекса (ТК) сверхурочной считается работа, выполненная по предложению или распоряжению нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени, согласно правилам внутреннего трудового распорядка или графику работы. Сверхурочные работы без согласия работника допускаются только в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 121 ТК.

Чтобы получить соответствующие выплаты, факт работы сверх нормы необходимо подтвердить документально. Основанием для компенсации является приказ или распоряжение нанимателя. Важно, какое количество часов отражено в табеле учета рабочего времени. По сути, это первичный документ по расчету заработной платы, от содержащихся в нем сведений зависит то, какую сумму получит в итоге работник. Наниматель обязан вести точный учет сверхурочных работ. Информация об их количестве предоставляется по требованию работника.

Также с согласия сотрудника взамен доплаты наниматель может предоставлять неоплачиваемый день отдыха (за 8 часов работы в сверхурочное время).

Следует знать, что сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 10 часов в рабочую неделю и 180 часов в год, а продолжительность ежедневной работы с учетом сверхурочных работ не должна превышать 12 часов.

– Я три месяца работал комплектовщиком практически без выходных. Когда заболел, руководитель предупредил: или работаю, или увольняюсь. В поликлинике мне открыли больничный, но после выздоровления я узнал, что уволен за старый прогул, за который меня уже лишали премии. Могу ли я восстановиться на работе? Игорь, Калинковичи

– Прогул является грубым нарушением трудовой дисциплины. И даже за однократное его совершение можно расторгнуть трудовой договор с работником независимо от того, применялись к нему ранее меры дисциплинарного взыскания или нет. Однако, согласно ст. 43 ТК, увольнение за прогул не допускается в период временной нетрудоспособности работника или его пребывания в отпуске. Уволить причем могут только после предварительного, но не позднее чем за 2 недели, уведомления профсоюза (ст. 46 ТК). В случаях, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, расторжение трудового договора по инициативе нанимателя может производиться только с предварительного согласия соответствующего профсоюза.

Работодателю необходимо ознакомить работника с приказом об увольнении за прогул под подпись в пятидневный срок, но не позднее дня увольнения. В указанный срок не засчитывается время нахождения в отпуске и болезни. Считается: если работника не ознакомили с приказом, то он не имеет дисциплинарного взыскания. Поэтому вы можете обратиться в судебные органы для восстановления на рабочем месте.