Лучше айфонов, роботов и планшетов. Нейробиологи рассказали о лучших новогодних подарках для детей

Источник материала: Полымя

Немецкий нейробиолог Геральд Хютер рассказал, что подарки должны запомниться малышам.





По его мнению, лучше дарить то, что будет развивать способности ребенка или любопытство, сообщается на страницах издания Augsburger Allgemeine.

Хютер подчеркнул, что многие родители бездумно задаривают ребенка игрушками и сладостями:

— Однако такие материальные подарки мешают развитию детей. Сладости через какое-то время будут съедены, игрушки быстро надоедят. Важно прислушиваться к интересам своих детей и исходить именно из этого, выбирая для них подарки. А материальные вещи мешают развитию детских способностей.

Нейробиолог поделился, что лучшим презентом будет тот, который запомнится на всю жизнь. Так, он рассказал, что его дядя в детстве отправился с ним в поход и показал, как разводить костер. К хорошим подаркам, по мнению Хютера, можно отнести сертификат на прогулку на велосипеде, поездку куда-либо на экскурсии, прогулку на лошади.

Источник: СБ