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«Утвердили охранную зону - и сразу же решили сносить». Гродненский Новый Свет лишился очередного символа

19.12.2019 09:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненский Новый Свет лишился одного из своих домов. На улице Волковича ночью 19 декабря снесли старое здание. Фотографии сноса появились на страничке в лидера группы Dzieciuki Александра Денисова. О том, что дом собираются сносить, ранее писал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Дом на улице Волковича, 23 был построен в начале ХХ века в стиле «русский деревянный модерн». Подобных построек в городе больше нет. До Второй мировой войны во дворе дома стоял фонтан со скульптурами.


Фото: Александр Денисов

На главном фасаде сохранились остатки декоративного резного украшения, а также уникальный ассиметричный эркер (угловой балкон). Над главным входом в дом сохранился кованый козырек работы гродненских мастеров.

Дом на Волковича начали отселять в 2010 году. С тех пор он не ремонтировался и не отапливался.

Гродненские историки и краеведы пытались спасти дом на Волковича, 23, и придать ему статус историко-культурной ценности. Но не вышло. Здание все-таки снесли.


Фото: hrodna.life

На аукцион дом ни разу не выставляли.

Гродненский историк Андрей Чернякевич несколько дней назад заметил, как к дому выезжала комиссия из городских служб. Она и решила его судьбу.


Фото: Александр Денисов

 — Только что Гродно взяли под охрану">утвердили охранную зону — и сразу же решили сносить исторический объект. А этот деревянный дом как раз в охранной зоне. Можно ли было спасти этот дом? Это можно было бы узнать только после каких-то работ. Первый шаг — желание. Этот дом по сравнению с другими в Новом Свете особенный даже внешне. Остальные постройки проигрывают ему по многим позициям. Его история живет вместе с ним. Совсем недавно я нашел информацию в архиве, что один из владельцев этого дома погиб. Он был гродненским художником, преподавал в гимназиях. Пошел в 1939 году на войну, попал в советский плен и был расстрелян. Можно сказать, этот дом — памятник всем гродненцам, которые погибли в те времена, — отметил историк.


Фото: hrodna.life

Фото: hrodna.life

Напомним, район Новый свет в Гродно — одно из немногих мест в Беларуси, в котором сохранился городской пейзаж начала прошлого века и который вполне мог бы стать белорусским Скансеном. Это застройка на гродненских улицах Мицкевича, Островского, Ватутина, Реймонта и на части улиц 17 Сентября и Горького. Деревянные и кирпичные дома здесь конца позапрошлого и начала прошлого веков.

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Теги: Гродно
 
 
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