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«Утвердили охранную зону - и сразу же решили сносить». Гродненский Новый Свет лишился очередного символа
19.12.2019 09:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненский Новый Свет лишился одного из своих домов. На улице Волковича ночью 19 декабря снесли старое здание. Фотографии сноса появились на
Дом на улице Волковича, 23 был построен в начале ХХ века в стиле «русский деревянный модерн». Подобных построек в городе больше нет. До Второй мировой войны во дворе дома стоял фонтан со скульптурами.
На главном фасаде сохранились остатки декоративного резного украшения, а также уникальный ассиметричный эркер (угловой балкон). Над главным входом в дом сохранился кованый козырек работы гродненских мастеров.
Дом на Волковича начали отселять в 2010 году. С тех пор он не ремонтировался и не отапливался.
Гродненские историки и краеведы пытались спасти дом на Волковича, 23, и придать ему статус историко-культурной ценности. Но не вышло. Здание все-таки снесли.
На аукцион дом ни разу не выставляли.
Гродненский историк Андрей Чернякевич несколько дней назад заметил, как к дому выезжала комиссия из городских служб. Она и решила его судьбу.
— Только что Гродно взяли под охрану">утвердили охранную зону — и сразу же решили сносить исторический объект. А этот деревянный дом как раз в охранной зоне. Можно ли было спасти этот дом? Это можно было бы узнать только после каких-то работ. Первый шаг — желание. Этот дом по сравнению с другими в Новом Свете особенный даже внешне. Остальные постройки проигрывают ему по многим позициям. Его история живет вместе с ним. Совсем недавно я нашел информацию в архиве, что один из владельцев этого дома погиб. Он был гродненским художником, преподавал в гимназиях. Пошел в 1939 году на войну, попал в советский плен и был расстрелян. Можно сказать, этот дом — памятник всем гродненцам, которые погибли в те времена, — отметил историк.
Напомним, район Новый свет в Гродно —
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«Утвердили охранную зону - и сразу же решили сносить». Гродненский Новый Свет лишился очередного символа
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