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Минчане украли у российских журналистов аккумуляторы за 5 тысяч долларов, а продали их за 15 рублей

20.12.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская съемочная группа обратилась в милицию Минска — они забыли часть оборудования на улице, а вернувшись, не нашли его. Милиция нашла забытые аккумуляторные батареи, их присвоили трое минчан, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Россияне, обратившись в милицию, рассказали, что приехали в Минск для съемок. Во время погрузки оборудования они не заметили, что аккумуляторные батареи не погрузили в машину. Уже уехав, они вспомнили про ящик с аккумуляторами, но вернувшись, не обнаружили их.

Милиция установила личности похитителей и задержала их. Ими оказались неработающие, ранее судимые за имущественные преступления 39-летний минчанин и два его товарища.

Мужчины признались, что оставленный без присмотра ящик они продали своему знакомому за 15 рублей, а вырученные деньги потратили.

«Теперь 39-летнему фигуранту и его товарищам предстоит возместить ущерб на сумму 11 300 рублей», — рассказали в милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Россияне рассказали, что приехали в Минск для съемок. Во время погрузки оборудования они не заметили, что аккумуляторные батареи не погрузили в машину. Вернувшись,...
 
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