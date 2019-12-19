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Минчане украли у российских журналистов аккумуляторы за 5 тысяч долларов, а продали их за 15 рублей
20.12.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российская съемочная группа обратилась в милицию Минска — они забыли часть оборудования на улице, а вернувшись, не нашли его. Милиция нашла забытые аккумуляторные батареи, их присвоили трое минчан,
Россияне, обратившись в милицию, рассказали, что приехали в Минск для съемок. Во время погрузки оборудования они не заметили, что аккумуляторные батареи не погрузили в машину. Уже уехав, они вспомнили про ящик с аккумуляторами, но вернувшись, не обнаружили их.
Милиция установила личности похитителей и задержала их. Ими оказались неработающие, ранее судимые за имущественные преступления 39-летний минчанин и два его товарища.
Мужчины признались, что оставленный без присмотра ящик они продали своему знакомому за 15 рублей, а вырученные деньги потратили.
«Теперь 39-летнему фигуранту и его товарищам предстоит возместить ущерб на сумму 11 300 рублей», — рассказали в милиции.
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Россияне рассказали, что приехали в Минск для съемок. Во время погрузки оборудования они не заметили, что аккумуляторные батареи не погрузили в машину. Вернувшись,...
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