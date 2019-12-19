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Животноводческой отрасли – повышенное внимание

20.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Очередной районный семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел на базе СУП «Андреевка»

Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание

На МТФ «Дуравичи» участники семинара познакомились с производственными показателями сельхозпредприятия, организацией воспроизводства стада, рассмотрели причины непроизводительного выбытия крупного рогатого скота. Также на МТФ «Октябрь» была рассмотрена технология производства молока при привязном содержании и соблюдение технологических элементов производства и выращивания молодняка КРС. Кроме того, было продемонстрировано, как идет подготовка техники к предстоящим полевым работам для внесения жидких форм удобрения.

Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание

Завершился семинар-совещание пленарной частью и подведением итогов.

Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание
Животноводческой отрасли – повышенное внимание

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Очередной районный семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел на базе СУП «Андреевка» На МТФ «Дуравичи» участники семинара...
 
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