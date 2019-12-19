Животноводческой отрасли – повышенное внимание

Источник материала: Газета Авангард

Очередной районный семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел на базе СУП «Андреевка»







На МТФ «Дуравичи» участники семинара познакомились с производственными показателями сельхозпредприятия, организацией воспроизводства стада, рассмотрели причины непроизводительного выбытия крупного рогатого скота. Также на МТФ «Октябрь» была рассмотрена технология производства молока при привязном содержании и соблюдение технологических элементов производства и выращивания молодняка КРС. Кроме того, было продемонстрировано, как идет подготовка техники к предстоящим полевым работам для внесения жидких форм удобрения.







Завершился семинар-совещание пленарной частью и подведением итогов.

























Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора