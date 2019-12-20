Как вашему ребенку не стоит проводить зимние каникулы

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Железная дорога всегда представляла и представляет интерес для детей различного возраста, каждый находит там «занятия по душе»: разбить стекла в вагонах и локомотивах пассажирских и пригородных поездов, наложить на железнодорожное полотно посторонние предметы, разукомплектовать средства сигнализации и связи, разрисовать вагон, перебегать пути перед движущимся поездом, и многие другие.

Дети и подростки в силу возраста еще не способны осознавать общественную опасность своих деяний, а также негативные, а подчас и трагические последствия, к которым они могут привести. Подобные «детские шалости» на языке закона называются административными правонарушениями или уголовно наказуемыми преступлениями. Также необходимо подчеркнуть, что нередко эти «занятия по душе» угрожают или могут угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников железной дороги, безопасности движения поездов, и, конечно же, самим нарушителям.

За совершение правонарушений детьми и подростками ответственность несут их родители. Штрафные санкции в этих случаях достигают 10-ти, а при повторности совершения правонарушения и 20-ти базовых величин. Кроме этого, родители будут обязаны возместить и причиненный материальный ущерб.

Поэтому снова приходится напоминать, что железная дорога – источник повышенной опасности и не место для проведения игр детей.

Уважаемые родители! Постоянно контролируйте своих детей, разъясняйте им последствия, к которым могут привести их «безобидные шалости».

Категорически запрещается:

ходить по железнодорожным путям в неустановленных местах;

переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом;

переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь;

бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки;

оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах.

Кроме этого, необходимо учитывать, что погодные условия зимнего периода времени, особенно снежные заносы, гололёд, могут стать причиной несчастного случая, особенно при «безобидном» переходе по железнодорожным путям в неустановленном месте.

Среди других противозаконных занятий, которыми дети могут развлекать себя без присмотра, можно также отметить:

хищение имущества;

умышленное уничтожение либо повреждение имущества;

умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу (мелкое хулиганство и хулиганство);

распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте, а также появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения;

осквернение сооружений и порча имущества.

Каждое из этих занятий может повлечь за собой последствия в виде штрафа, административного ареста и даже лишения свободы.

Будьте внимательны!

П.Н. Змитер, заместитель начальника управления – начальник МОБ