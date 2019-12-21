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Список для волшебника. Кому и как помочь к к Новому году и Рождеству

22.12.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы совершить чудо, не обязательно быть Дедом Морозом. Накануне Рождества и Нового года TUT.BY подготовил подборку праздничных акций, присоединившись к которым, можно легко стать для кого-то волшебником. Проверим?


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Елка желаний» и 10 тысяч подарков

Традиционно к Новому году и Рождеству большую благотворительную кампанию проводит Белорусское Общество Красного Креста. Называется она «Елка желаний» и проходит с 11 декабря 2019 года по 16 января 2020 года.

— Мы планируем собрать подарки для 10 тысяч мальчиков и девочек. В основном это тяжелобольные дети и дети с инвалидностью, а также ребята из многодетных, неблагополучных и приемных семей, — перечисляет Роман Мосько, специалист по привлечению ресурсов БОКК и рассказывает, что сюрпризом детей могут стать любые новые вещи. — Игрушки, блокноты, конструкторы. А вот сладости и бэушные вещи во время этой акции мы стараемся не собирать.

Накануне праздников специалисты БОКК проанализировали детские желания, с которыми сталкивались за последние 10 лет, и составили список самых самых. Посмотреть его можно здесь. Если сходить в магазин не получается, помочь можно деньгами. Для этого нужно сделать онлайн-пожертвование. Все средства, что соберут во время акции, тоже пойдут на подарки.

— Подарки можно приносить в главный офис Красного Креста и наши районные организации, — продолжает Роман Мосько. — Кроме того, наши волонтеры работают в ТЦ «Galleria Minsk» и «Audi Центр Минск». В первом случае найти их можно возле инфоцентра, во втором — рядом с большой елкой.

Чудо почтой

Самое настоящее чудо можно совершить для подопечных Могилевского детского хосписа. Всего здесь 30 мальчиков и девочек. Большинству из них от 4 до 8 лет — и желания у них очень детские — паровозик, кукла, машинка, конструктор, а один мальчуган, которому уже 5, мечтает про собственный самокат.

— Вместе с мамами и папами они написали письма Деду Морозу, и сейчас мы ищем волшебников, которые могли бы исполнить их желания, — рассказывает Лилия Судиловская, директор Могилевского детского хосписа. — А еще у нас есть девочка, ей 14, но она маленькая, словно 9-летняя. Она всегда хотела велосипед, и вот в этом году врачи ей разрешили кататься. Как-то спрашиваю у них с мамой: «Чтобы вы хотели к праздникам?», они говорят: «Здоровья». Надеюсь, их желание исполнится, а еще найдется человек, который сможет подарить им и велосипед.

Стать волшебником для хосписа просто. Свой подарок можно отправить по почте. Адрес — Могилев, ул. Габровская, 24, с пометкой ОБО «Молилевский детский хоспис». Подробнее узнать информацию о подарках можно по телефонам хосписа.

Поддержать деньгами можно и деток из Белорусского детского хосписа и оформить подписку на пожертвования.

«Имбирные пряники, печенье и ящик с мандаринами»

«Очень хочется, чтобы в период самых добрых праздников в нашем детском паллиативном центре царило волшебство, красота и уют! — написала на своей странице в Фейсбук Анастасия Беганская, заведующая дневным отделением Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи. — Мы будем благодарны, если вы поучаствуете в создании сказки».

«Нас обрадует, — написала доктор, — handmade новогодний декор, рождественские книги, домашние пироги, имбирные пряники, печенье и ящик с мандаринами».

Сюрпризы можно передать фее-воспитательнице Татьяне или написать самой Анастасие.

Желание из сапожка

Четвертый год добровольческое движение храма иконы «Всецарица» проводит акцию «В ожидании Рождественских чудес». До 5 января 2020 года с их помощью все желающие могут подарить чудо подопечным хосписов, паллиативных палат и домов ребенка.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Специалисты этих учреждений и родители расспросили у детей, о чем они мечтают, все записали и передали нам, — рассказывает доброволец Марина Козич. — А мы уже поместили списки с желаниями на нашем сайте.

Всего получилось более 1000 разных чудес. Чуть более двухсот из них все еще ждут своего волшебника.

— Подарки мы собираем в Минске, в районе дома по улице Железнодорожная, 23. Приносить их нужно на склад рядом со строящимся храмом. В будни с 18.00 до 20.00, в выходные — с 9.00 до 17.00, — продолжает Марина Козич. — К тому же, на стройке всегда есть дежурный, который тоже с удовольствием примет у вас подарок.

Фото для мамы и папы

Еще одну классную идею новогоднего волшебства предлагает общественное объединение «ЗаУсыновление». Их мечта — совершить самое настоящее чудо и помочь мальчикам и девочкам из двух домов ребенка поскорее найти маму и папу. Сделать это, уверены они, помогут красивые фотографии.

—  Мы сами усыновители и понимаем, когда выбираешь ребенка, такой, казалось бы, простой элемент как фотография, очень важен, — рассуждает Елена Юрага, член правления «ЗаУсыновление». — Но часто фото малышей, которые показывают потенциальным родителям, далеки от тех, что мы привыкли видеть в Инстаграм.

«За Усыновление» предлагают этот момент исправить и обновить снимки хотя бы 110 детям до 3 лет, которые ищут семью.

Для этого, посчитали они, нужно собрать 3000 рублей. Поддержать их идею можно здесь.

— Фотографировать малышей будет профессиональный фотограф. Снимки позже разместят на детских карточках, которые показывают возможным мамам и папам в Национальном центре усыновления, а также на сайте dadomu.by, — говорит Елена Юрага. — А еще как небольшой бонус, мы бы хотели купить по фотоальбому, сделать по 3−4 фотографии и подарить их самим детям. Чтобы и у них на память остались снимки их детства.

Подписка для детей, которым нужна помощь

Готовится к Новому году и секретная служба «Полосатой газеты». Их идея — оформить подписку на детское издание для мальчиков и девочек со спинальной мышечной атрофией, а также деткам-инвалидам.

— Сделать это можно в интернете. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать «В корзину» и оплатить благотворительный лот, — описывает механизм Анна Грановская, редактор «Полосатой газеты». — С родителями детей мы приняли решение, что не станем публиковать в сети их фамилии, поэтому подписка будет оформляться в порядке в очереди.

«Полосатую газету» ждут 123 ребенка. Списки адресатов предоставили фонд «Геном» и БЕЛАПДИИМИ.

«Коробка храбрости» для детей с онкологией

Еще одно чудо — «Коробки храбрости». Присоединиться к нему можно в любое время года и подарить немного добра детям с онкологией.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

— Рядом с процедурными кабинетами в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии стоят большие ящики, которые мы и медсестры пополняем коробочками с подарками, — рассказывает Татьяна Казакевич, волонтер центра «Пора». — В подарочные коробочки мы складываем мозаики, небольшие лего, фломастеры, блокноты, куклы. После процедуры ребенок может себя порадовать и выбрать любой приглянувшийся сюрприз.

Подарки в «коробках» недорогие, но, так как у детей ослаблен иммунитет, обязательно новые. «Начинку» для коробочек собирают мамы в Лиде, Слониме, Минске, Барановичах. Как к ним присоединиться, можно спросить в «ВКонтакте».

А еще поддержать деток с онкологией можно деньгами или специальным питанием.

Рубль на улыбки

В Могилеве есть кафе «Шпаркi Лось» и здесь проводят акцию «Дед Мороз в каждом из нас». В этом году подарки они собирают для Дома ребенка, где живут мальчики и девочки с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Приносить сюрпризы можно прямо в кафе. В первую очередь нужны средства гигиены — подгузники, влажные салфетки, шампуни, мыло.

И еще про одно чудо. В больницах Минска, Гомеля, Витебска, Бреста, Могилева, Гродно уже успели побывать больничные клоуны. Проект «Фанни ноуз» помогает улыбнуться детям, которые находятся в медучреждениях на долгом лечении. На реквизит, костюмы, подарки для детей нужны деньги. Поддержать ребят, которые делают доброе дело, несложно — все это расписано здесь.

P.S.

На этом список добрый дел не заканчивается. Тех, кому очень нужна помощь, можно легко найти на сайте проекта «Имена», площадках «Улей» и «Моламола». Творите чудеса, иногда это так просто.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Накануне Рождества и Нового года TUT.BY подготовил подборку праздничных акций, присоединившись к которым, можно легко стать для кого-то волшебником.
 
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