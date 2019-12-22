Поросята, клюшки и авто. Как выглядят световые фигуры на улицах вечернего Минска

Источник материала: Tut.by

Мода на световые конструкции в Минске не проходит. Еще в январе журналисты подсчитали, что на 13 таких фигур потратили больше миллиона долларов. Дальше — больше: к раскрытой книге, арфе и клоуну добавились снеговики, поросята, елки и многое другое. Фотограф TUT.BY посмотрела, как выглядят световые фигуры на вечерних улицах.

Горожане относятся к таким конструкциям по-разному. Одни с удовольствием делают с ними селфи, другие критикуют , ведь при выключенном освещении они выглядят словно простой каркас с гирляндами.

В «Мингорсвете» рассказывали , что такие украшения потребляют немного электроэнергии — как чайник или утюг. И еще пример экономии. Шары, которыми украсили город к II Европейским играм в июне, не стали выбрасывать и в декабре — просто сменили декор на новогодний.



























































