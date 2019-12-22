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Поросята, клюшки и авто. Как выглядят световые фигуры на улицах вечернего Минска
23.12.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мода на световые конструкции в Минске не проходит. Еще в январе журналисты подсчитали, что на 13 таких фигур
Горожане относятся к таким конструкциям по-разному. Одни с удовольствием делают с ними селфи, другие
В «Мингорсвете»
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