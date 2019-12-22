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Теперь уже точно: Беларусь и Россия отменяют роуминг
23.12.2019 10:42 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Россия 20 декабря подписала окончательную версию дорожной карты, которая предусматривает отмену платы за входящие звонки в Союзном государстве.
Об этом заявил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков 22 декабря,
Теперь финальную дорожную карту должна подписать Беларусь.
По словам Новикова, плату за входящие вызовы отменят в течение 6 месяцев после подписания документа (не позднее 20 сентября). «К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», – сказал он.
История вопроса
Беларусь и Россия пытаются принять решение по вопросу отмены роуминга уже на протяжении нескольких лет. Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией
Ранее, 22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота
В июле глава Совета Республики Михаил Мясникович
Летом посол Беларуси в РФ Владимир Семашко
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Россия 20 декабря подписала окончательную версию дорожной карты, которая предусматривает отмену платы за входящие звонки в Союзном государстве.
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