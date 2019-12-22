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Теперь уже точно: Беларусь и Россия отменяют роуминг

23.12.2019 10:42 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россия 20 декабря подписала окончательную версию дорожной карты, которая предусматривает отмену платы за входящие звонки в Союзном государстве.

Об этом заявил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков 22 декабря, передает ТАСС.

Теперь финальную дорожную карту должна подписать Беларусь.

По словам Новикова, плату за входящие вызовы отменят в течение 6 месяцев после подписания документа (не позднее 20 сентября). «К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», – сказал он.

История вопроса

Беларусь и Россия пытаются принять решение по вопросу отмены роуминга уже на протяжении нескольких лет. Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией был внесен в Государственную Думу РФ 10 июля 2017 года. В документе отмечено, что с 1 января 2018 года роуминг может быть отменен. Власти собирались обсуждать его в первом квартале 2018 года на уровне министерств и ведомств.

Ранее, 22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота заявил, что отмена роуминга между Беларусью и Россией – задача сложная, но ее решать нужно. Проект закона об отмене роуминга был внесен в Госдуму РФ 10 июля 2017 года.

В июле глава Совета Республики Михаил Мясникович сказал, что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией будет решен к концу 2019 года. Договоренности по роумингу могут стать показателем того, как решаются задачи в Союзном государстве. Позже Мясникович говорил об этом и в рамках VI Форума регионов в Санкт-Петербурге.

Летом посол Беларуси в РФ Владимир Семашко назвал возможную дату, когда между Россией и Беларусью может быть отменен роуминг. Тогда белорусское и российское министерства связи пришли к консенсусу в этом вопросе, что дало возможность говорить о скором подписании соответствующего документа президентами двух стран.

 
 
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Россия 20 декабря подписала окончательную версию дорожной карты, которая предусматривает отмену платы за входящие звонки в Союзном государстве.
 
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