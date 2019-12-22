Возле главной елки в Витебске появился классный объект для новогодних селфи

Источник материала: Tut.by

На площади Победы в Витебске возле главной городской елки в выходные установили светящийся тоннель.





Тоннель сделан из металлического каркаса, который украшен гирляндами. Длина его примерно 9 метров, а ширина — 4.

Несмотря на дождь, горожане в воскресенье вечером не прошли мимо нового арт-объекта. Кто-то подходил, чтобы сделать селфи, а кто-то — чтобы посмотреть на праздничную площадь.









В прошлом году площадь украсили огромным светящимся елочным шаром. Тоннель находится возле него.



