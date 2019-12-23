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В Минске появились новые улицы и скверы
24.12.2019 15:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице дали названия нескольким безымянным скверам, паркам и улице. Среди них — сквер в районе улицы Клары Цеткин. Об этом сообщает агентство
Новые названия утвердили депутаты на 13-й сессии Мингорсовета.
В Центральном районе проезд от Долгиновского тракта до РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии теперь будет улицей Лепельской (по названию города Лепеля).
Во Фрунзенском районе зеленую зону на улице Матусевича назвали Погулянка. Так назывались хутор и деревня, которые находились здесь в первой половине ХХ века. А на улице Якубовского, где установлен бюст дважды Героя Советского Союза Ивана Якубовского, — теперь будет одноименный сквер.
Решено в Московском районе парк на улице Клары Цеткин назвать Еврейским мемориальным парком. Там в конце ХIX — ХХ веков размещалось еврейское кладбище. В годы Великой Отечественной войны это было одно из мест массового уничтожения населения, в том числе узников Минского гетто. Обретение названия — важный шаг в мемориализации сквера. Напомним, этой осенью во время прокладки труб техника
Такие названия в октябре
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В столице теперь есть улица Лепельская, сквер Погулянка, сквер имени Якубовского и Еврейский мемориальный парк.
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