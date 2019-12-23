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О безопасности на товарах народного потребления

24.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Тематика рекламы актуальна – телефонный номер службы спасения, который следует помнить, как один из самых важных. А яркие и красочные пожарные машины, которые так любят мальчишки, без сомнения, привлекут внимание гостей детского центра.

Размещение информации на товарах народного потребления – нестандартный прием напомнить о безопасности. Сегодня советы от спасателей Борисовщины можно увидеть на спичках, кетчупе и майонезе, упаковке древесного угля, а теперь еще важная и полезная информация появилась и на товарах для детей.

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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Работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям постоянно ищут новые формы предупреждения пожаров в быту. Одна из них – нанесение социальной...
 
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