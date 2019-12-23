О безопасности на товарах народного потребления

Источник материала: Единство

Тематика рекламы актуальна – телефонный номер службы спасения, который следует помнить, как один из самых важных. А яркие и красочные пожарные машины, которые так любят мальчишки, без сомнения, привлекут внимание гостей детского центра.

Размещение информации на товарах народного потребления – нестандартный прием напомнить о безопасности. Сегодня советы от спасателей Борисовщины можно увидеть на спичках, кетчупе и майонезе, упаковке древесного угля, а теперь еще важная и полезная информация появилась и на товарах для детей.