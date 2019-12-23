Лукашенко про сына Колю: критикует отца и Эйсмонт, победил на Олимпиаде по химии, друг Путина

Источник материала: Tut.by

Что самое трудное для президента Беларуси в общении с мальчиком из 21-го века? Такой вопрос задал российский журналист Алексей Венедиктов президенту Беларуси о его младшем сыне — 15-летнем Николае.



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— Да, он другой, но мне повезло, ведь он с двух лет на колене у папы и так далее, по всему миру. Он очень просвещенный. Он очень взрослый.

— Папаша, что самое трудное, а не самое легкое? — перебил Венедиктов.

— Так вот это вот и есть самое трудное — что это взрослый человек в переходном возрасте, со всеми недостатками, когда все отвергается, отрицается, все критикуется. Это главный мой оппозиционер, чтоб ты знал. Любое мое заявление он сейчас… Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел и критикует пресс-секретаря сразу: «Да что она показывает про тебя там?» Вот это самое сложное в общении. Но мне с ним проще, что он впитал в себя всю мою работу с двух лет. И как бы он там внешне не боролся против меня, выступал, не критиковал. Он все-таки меня понимает. Потому что он все это видел. И когда вы начинаете говорить: «Коля — президент», это самый человек, который не приемлет этого.

Президент сказал, что не хотел бы такой же судьбы для сына, как у него.

— Президент 90-х и президент нынешний — две большие разницы. Даже старший ушел сейчас от государственной службы. Я его придерживаю пока, как канал общения со спецслужбами.

— Коля с подростками, Виктор со спецслужбами — вы пользуетесь своими детьми для работы, — сказал журналист.

— Это не мне выгодно, это вам выгодно. Потому что вы через Витю, который общается в жизни, и Дима мой, и даже Николай, я получаю от них огромный массив информации. И иногда они такие вопросы приносят мне, что ты никогда бы не достучался до президента. Виктор изначально был помощником у меня, чтобы сохранить этот канал от силовиков, причем не ото всех силовиков — спецподразделений, у нас пять мощных — «Алмаз», ОСАМ, СОБР и так далее.

— А Коля все-таки как вам приносит информацию, как это работает?, — поинтересовался Венедиктов.

— Для меня важно как он эту информацию получает, переваривает и приносит. Он новый человек, он совершенно другой человек. И мне важно понимание молодежи этой, хотя несмотря на то, что ему 15 лет, он по-взрослому это переваривает. Потому что опыт у него большой. Он мне переводит, когда мы с другими президентами беседуем. Его знают — в Китае он «Маленький принц». Си Цзиньпинь, а особенно его жена, души в нем не чают. Он друг Владимира Владимировича [Путина]. Он не мой друг… Он мне часто говорит: «Вот видишь, как президент должен поступать? Вот посмотри, как Владимир Владимирович…»

Александр Лукашенко привел в пример встречу в Сочи, когда при игре в хоккей, Николай Лукашенко отказался играть в пятерке белорусского президента, и высказал желание играть в пятерке Путина.

Президент Беларуси также рассказал, что недавно Николай Лукашенко победил в Олимпиаде по химии.

— У нас никто не скажет, что это потому, что дети президента. Они у меня настолько аккуратны и осторожны, что это мое счастье — что мои дети не ходят, растопырив пальцы. Я за этим слежу железно, — отметил Лукашенко.

— Я счастливый отец, — резюмировал президент.