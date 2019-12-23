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В Брестской области задержали фуру с российским алкоголем на 60 тысяч долларов без документов

24.12.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 декабря возле деревни Павлиново Барановичского района милиционеры остановили грузовик, в котором перевозилось 6 тонн алкоголя сомнительного происхождения, сообщает МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Алкоголь перевозил в грузовике DAF 26-летний водитель. В прицепе находились 1200 емкостей по 5 литров, каждая — со спиртосодержащей жидкостью производства России, но без документов.

Водитель уверял, что все 6 тонн жидкости вез… для личного пользования. Товар общей стоимостью 120 тысяч рублей изъят, назначена экспертиза.

По результатам исследования будет решено, составлять ли в отношении водителя протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.27 КоАП Беларуси и наказать ли штрафом в размере от 10 до 100 базовых величин (до 2550 рублей) с конфискацией спиртосодержащей жидкости.

Всего за год в Беларуси из оборота изъято более 16 тысяч литров фальсифицированного и контрафактного алкоголя. Преимущественно, товар следует в нашу страну из России, а больше всего ситуация обостряется к новогодним и рождественским праздникам из-за повышенного спроса на алкоголь у населения.

 
 
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Водитель пытался убедить милицию, что 6 тонн алкоголя он вез для личного пользования.
 
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