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Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

24.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Несмотря на плюсовую температуру за окном и отсутствие снега, в учреждении царила настоящая сказочная атмосфера и все малыши восторженно встречали гостей. Перед началом новогоднего представления Игорю Викторовичу показали, в каких условиях находятся воспитанники дома ребенка. Он высоко оценил материально-техническую базу, а также высказал слова благодарности всему персоналу за теплоту сердец, которую они щедро дарят малышам.

В беседе с журналистами Игорь Петришенко объяснил, почему выбрал именно Борисовский дом ребенка.

— С каждым годом охват детских учреждений акцией «Наши дети» увеличивается. В этот раз мне захотелось навестить самых маленьких. В доме ребенка дети делают свои первые шаги, произносят свои первые слова, и очень важно, чтобы здесь они чувствовали себя как в настоящей семье. Демонстрируя им свое внимание, хочется, чтобы самые маленькие почувствовали нашу любовь и защиту, – сказал Игорь Викторович.

Игорь Петришенко вручил Борисовскому специализированному дому ребенка ноутбук, а каждому воспитаннику — по набору игрушек и сладостей.

Не с пустыми руками пришел и Геннадий Денгалев. Он подарил малышам развивающие пособия, игры, детскую одежду.

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Игорь Петришенко поздравил с Новым годом воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка

Екатерина ВОРОБЬЁВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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Вместе с заместителем Премьер-министра Игорем Петришенко дом ребенка посетили начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Н.И....
 
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