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Как пойдет транспорт во время школьных каникул
25.12.2019 08:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На время школьных каникул некоторые автобусы отменят, или пустят по новым расписаниям. Каких маршрутов все это коснется,
С 26 декабря по 11 января не будут ходить автобусы № 188С и 196, 31 декабря — автобус № 185С.
26, 27, 28, 30 и 31 декабря, а также 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 11 января автобусы № 141А, 141Б будут курсировать по отдельным расписаниям.
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На время школьных каникул некоторые автобусы отменят, или пустят по новым расписаниям.
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