Как пойдет транспорт во время школьных каникул

Источник материала: Tut.by

На время школьных каникул некоторые автобусы отменят, или пустят по новым расписаниям. Каких маршрутов все это коснется, сообщает «Столичный транспорт и связь».

С 26 декабря по 11 января не будут ходить автобусы № 188С и 196, 31 декабря — автобус № 185С.

26, 27, 28, 30 и 31 декабря, а также 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 11 января автобусы № 141А, 141Б будут курсировать по отдельным расписаниям.