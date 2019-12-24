В среду будет облачно. Временами будут идти дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит 2-7 градусов тепла.
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Туман и до +7°С ожидается в Беларуси 25 декабря
25.12.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
В среду будет облачно. Временами будут идти дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит 2-7 градусов тепла.
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Туман и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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