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Туман и до +7°С ожидается в Беларуси 25 декабря

25.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В среду будет облачно. Временами будут идти дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит 2-7 градусов тепла.

https://www.belta.by/society/view/tuman-i-do-7s-ozhidaetsja-v-belarusi-25-dekabrja-373984-2019/

 
 
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Туман и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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