Профсоюзный прием граждан

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Правовой прием будет осуществлять советник управления правового обеспечения главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси БОРИСЕНОК Александр Иванович.

Время проведения приема:

— с 11.30 до 13.30 — ГУ «Парк культуры и отдыха им. М. Горького», по адресу: пр. Революции, 11;

— с 14.00 до 16.00 — Борисовское районное объединение профсоюзов, по адресу: ул. Ленинская, 41, комн. 106.

Предварительно записаться можно по телефонам: 8(0177) 73-17-67; 8(029) 645-31-64.