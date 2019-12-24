«Все превращается в добро». Как прошла рождественская месса в Ракове, куда едут из Минска и области

Источник материала: Tut.by

За несколько минут до начала мессы возле столетнего костела Богоматери Руженцовой и святого Доминика в Ракове нет свободных мест, а машины с минскими и областными номерами все подъезжают и подъезжают. Возле храма — ясли и вертеп, внутри — горят свечи, рождественские ели. Встретить один из главных христианских праздников, Рождество, в костел пришли сотни верующих.





«Нарадзіўся сёння, слаўся Езус Хрыстус», — поют прихожане вместе с ксендзом Дмитрием Барило под звуки органа.

Рождественская месса в костеле Богоматери Руженцовой и святого Доминика в Ракове началась в 23.00, встретить Рождество вместе пришли и двухлетние дети, и пожилые люди. Прихожане заходили в храм целыми семьями и всю службу вместе молились. Позже они расскажут, как для них важно было быть в костеле в этот вечер, и как бы далеко человек ни находился от родных, сочельник он все равно стремится провести с семьей.

Многие верующие минчане сразу после работы приехали к своим родным в Раков, вот почему возле костела так много машин из седьмого региона.





— Каждый год мы приезжаем на сочельник к родственникам, это святое, это традиции. Как и положено, готовились к Рождеству заранее: постились в период Адвента, — рассказывают две подруги из Минска Зоя и Олеся.

Олеся не католичка, но однажды попав на службу в красивый костел Богоматери Руженцовой и святого Доминика, так прониклась, что теперь каждое Рождество проводит в Ракове. Семья Зои сохранила многолетнюю традицию подготовки к одному из главных христианских праздников, как ее научила бабушка и мама, так она и делает каждый год.





— Сперва на столе раскладываем сено, накрываем его белой скатертью, ставим 12 постных блюд, а посреди — оплатки, которые считаются телом Христа. Что у нас было? Рыба, капуста с грибами, постные блинчики, никакого мяса и спиртного, — уточняют женщины. — В этом году было многого хорошего, радостных событий, за это и хотелось поблагодарить. Когда ты веришь, все превращается в добро.

«Молим об одном: чтобы нашего ксендза никуда не забрали»

Во время рождественской мессы, которая идет на белорусском языке, верующие часто повторяют: «Славім цябе, благаслаўляем цябе, дзякуем табе». Как говорят прихожане костела, в этот вечер не принято о чем-то просить, а у каждого есть, за что поблагодарить Бога.





— Мне здаецца, гэта вельмi добрая традыцыя, калi мы сядаем за адзiн сямейны стол, дзелiмся аплаткам, радасцю. Гэта спатканнне адбываецца ў коле людзей, якiя блiзкiя нам па сэрцу, — обращается к верующим ксендз Дмитрий Барило. — Часта мы саромеемся праяўляць свою любоў да людзей, якiя з’яуляюцца нам роднымi, блiзкiмi. А, напэўна, гэта галоўная мэта нашага супольнага жыцця. Бог дае чалавеку iншага чалавека, каб дзялiцца любоўю.

Прихожане костела внимательно слушают ксендза, и его слова о том, что Бог не выбирает только святых людей: радость Рождества может разделить каждый верующий. Даже тот, кто не соблюдал рождественского поста. Почти все наши собеседники до праздничной мессы каждое воскресенье ходили на службы.





— Готовились, как полагается, а еще в понедельник и субботу были на раратных встречах — это ранняя имша со свечами, с лампадками. В пятницу старались себе в чем-то отказать, например, меньше смотреть сериалов, — рассказывает врач Людмила.

Она родом из Вилейки и с детства ходит в костел, а когда переехала жить в Раков, стала прихожанкой столетнего костела Богоматери Руженцовой и святого Доминика.

— Наш ксендз Дмитрий особенный, священник от Бога. С его приходом стало так много прихожан! Конечно, люди и раньше верили, ходили, но нужно еще уметь помочь человеку прийти в храм. Мы молим об одном: чтобы нашего ксендза никуда не забрали, — признается Людмила.





По ее словам, каждое воскресенье в раковском костеле нет свободных мест.

«Сегодня нам хочется только благодарить Бога, ни о чем не прося. Так мы растем духовно»

Рождественская месса длится больше часа, и после ее окончания люди расходятся не быстро: одни любуются салютом, другие берут вифлеемский огонь, который накануне доставили в костел.





— Он будет гореть в доме все Рождество, — делится с нами Светлана, которая выходит на улицу с зажженной лампадкой. — Этот праздничный день нужно провести с семьей и в костеле. На душе после мессы тихая радость, завтра утром мы подарим друг другу подарки и всей семьей снова придем на службу.

— Са святам! З Раством! — обнимаются католики и поздравляют друг друга с праздником.

В руках прихожан догорают бенгальские огни, они делают селфи на фоне вертепа и костела, окутанного туманом.

— Рождество — наше все, поэтому всегда приходим в костел. Как учили бабушки, так и постились, а сегодня нам хочется только благодарить Бога, ни о чем не прося. Так мы растем духовно, — говорят Наталья Курбан и Лилия Вольская.





Недалеко от них стоит еще одна семья, Александр и Инна живут в Ракове, а на Рождество к ним приехала тетя Ирина из Минска.

— Гэта вельмi важнае свята для нас, чакалi яго з нецяпреннем, каб сустрэцца за агульным сталом. Спачатку чытаем святое пiсанне, запалiваем свечкi, молiмся, дзелiмся аплаткамi, — рассказывает пара, до службы супруги успели съездить к маме в деревню, разделить сочельник вместе. И эта традиция не меняется каждый год.





Около часа ночи территория возле костела опустела, последними на улицу выходит молодая семья Лари, у папы на руках спит годовалый Степка, старшая девочка идет рядом. Супруги говорят, что опоздали на службу, едут из Минска в свой деревенский дом:

— Раство — чароўнае свята, хочацца адчуць гэту атмасферу, а ў касцеле яна заўседы казачная. Апошнi час ездзiлi ў Iвянец. З якiмi думкамi шлi ў касцел? За святочным настроем.