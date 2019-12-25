«Обещали две тысячи долларов». Что известно о белорусах, которых с кокаином задержали в Непале

Источник материала: Tut.by

21 декабря в Международном аэропорту Катманду задержали четверых человек : двух граждан Боливии и 21-летних парня и девушку из Беларуси. Они подозреваются в попытке перевезти из Непала в Гонконг 6 кг кокаина. Среди задержанных — гродненка Алина Алдашева. TUT.BY пообщался с девушкой.



Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

О том, что бюро по контролю за наркотиками Непала, задержало крупную партию наркотиков, стало известно 25 декабря. Наркотики обнаружили во время рентгеновского скрининга багажа в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана. Кокаин был спрятан в подкладке восьми зимних курток, которые лежали в чемоданах. Белорусский МИД подтвердил факт задержания.

— Консульские службы установили контакт с правоохранительными органами, с задержанными и родственниками. Идет работа в рамках компетенции по обеспечению соблюдения их законных прав. В отношении белорусских граждан проводятся следственные действия. Ведется работа по поиску адвоката, — сообщили в ведомстве.

Белорусы собирались лететь в Гонконг рейсом авиакомпании Cathay Pacific Airways. Во время допроса они сообщили полиции, что партию кокаина передали граждане Боливии.

Боливийцы прибыли с наркотиками в Катманду из Бразилии через Эфиопию и Индию 19 декабря, белорусы прилетели из Беларуси через Турцию в тот же день. Они встретились в отеле Lost Garden, и боливийцы передали белорусам наркотики для дальнейшей транспортировки.



Фото: vk.com/lina_lu

— Мы не знали, что будем перевозить именно кокаин, — рассказывает Алина. — Нам сказали, что это будут куртки, пропитанные каким-то медицинским составом. Пообещали заплатить две тысячи долларов. Однако оказалось, что наркотик был вшит в подкладку курток. Мы же видели только сами вещи. Паша, мой парень, когда проверял вещи, нащупал в подкладке курток что-то твердое и спросил у людей, которые нам все это передавали, что это такое. Но они сказали, что так и должно быть, и проблем не будет.



Фото: setopati.com

Также девушка рассказала, что сейчас находится в местном СИЗО, а всеми вопросами занимаются белорусские дипломаты.

— Пока у нас ничего не происходит. Просто каждый день возят в участок [на допрос], а суд дал 7 дней на разбирательство. Что касается условий, то в СИЗО даже нет кроватей и горячей воды, а так все нормально.

О том, как на белорусов вышли наркокурьеры, девушка не стала рассказывать, чтобы, по ее словам, не впутывать других людей.

Ответственность за перевозку наркотиков в Непале — до 20 лет лишения свободы и штраф.

Бюро по контролю за наркотиками Непала ранее сообщало , что Катманду является транзитным пунктом для перевозки кокаина. На черном рынке страны стоимость партии, которую пытались провезти белорусы и боливийцы — около 10 миллионов непальских рупий (около 88 тысяч долларов — прим. TUT.BY)/

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