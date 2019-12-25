ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Обещали две тысячи долларов». Что известно о белорусах, которых с кокаином задержали в Непале

26.12.2019 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

21 декабря в Международном аэропорту Катманду задержали четверых человек: двух граждан Боливии и 21-летних парня и девушку из Беларуси. Они подозреваются в попытке перевезти из Непала в Гонконг 6 кг кокаина. Среди задержанных — гродненка Алина Алдашева. TUT.BY пообщался с девушкой.


Фото: ncb.nepalpolice.gov.np

О том, что бюро по контролю за наркотиками Непала, задержало крупную партию наркотиков, стало известно 25 декабря. Наркотики обнаружили во время рентгеновского скрининга багажа в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана. Кокаин был спрятан в подкладке восьми зимних курток, которые лежали в чемоданах. Белорусский МИД подтвердил факт задержания.

— Консульские службы установили контакт с правоохранительными органами, с задержанными и родственниками. Идет работа в рамках компетенции по обеспечению соблюдения их законных прав. В отношении белорусских граждан проводятся следственные действия. Ведется работа по поиску адвоката, — сообщили в ведомстве.

Белорусы собирались лететь в Гонконг рейсом авиакомпании Cathay Pacific Airways. Во время допроса они сообщили полиции, что партию кокаина передали граждане Боливии.

Боливийцы прибыли с наркотиками в Катманду из Бразилии через Эфиопию и Индию 19 декабря, белорусы прилетели из Беларуси через Турцию в тот же день. Они встретились в отеле Lost Garden, и боливийцы передали белорусам наркотики для дальнейшей транспортировки.


Фото: vk.com/lina_lu

— Мы не знали, что будем перевозить именно кокаин, — рассказывает Алина. — Нам сказали, что это будут куртки, пропитанные каким-то медицинским составом. Пообещали заплатить две тысячи долларов. Однако оказалось, что наркотик был вшит в подкладку курток. Мы же видели только сами вещи. Паша, мой парень, когда проверял вещи, нащупал в подкладке курток что-то твердое и спросил у людей, которые нам все это передавали, что это такое. Но они сказали, что так и должно быть, и проблем не будет.


Фото: setopati.com

Также девушка рассказала, что сейчас находится в местном СИЗО, а всеми вопросами занимаются белорусские дипломаты.

 — Пока у нас ничего не происходит. Просто каждый день возят в участок [на допрос], а суд дал 7 дней на разбирательство. Что касается условий, то в СИЗО даже нет кроватей и горячей воды, а так все нормально.

О том, как на белорусов вышли наркокурьеры, девушка не стала рассказывать, чтобы, по ее словам, не впутывать других людей.

Ответственность за перевозку наркотиков в Непале — до 20 лет лишения свободы и штраф.

Бюро по контролю за наркотиками Непала ранее сообщало, что Катманду является транзитным пунктом для перевозки кокаина. На черном рынке страны стоимость партии, которую пытались провезти белорусы и боливийцы — около 10 миллионов непальских рупий (около 88 тысяч долларов — прим. TUT.BY)/

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
Ссылка на источник 106
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 декабря в Международном аэропорту Катманду задержали четверых человек: двух граждан Боливии и 21-летних парня и девушку из Беларуси. Они подозреваются в попытке...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что сказал Лукашенко новым руководителям «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика