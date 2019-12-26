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Правозащитники сообщают о задержаниях двух блогеров и судах над ними

27.12.2019 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитный сайт spring96.org сообщает о том, что задержали двух известных блогеров — гомельского блогера, который ведет Youtube-канал «Страна для жизни», и блогера MozgON. По информации правозащитников гомельскому блогеру уже дали 15 суток ареста.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сообщается, что 27 декабря неподалеку от Жлобина блогера Youtube-канал «Страна для жизни» Сергея Тихоновского остановили сотрудники ГАИ. Он ехал на съемки в Минск по шоссе М5. На Youtube-канал «Страна для жизни» подписаны более 42 тысяч человек.

На своем канале он вел стрим во время задержания и говорил, что его остановило ГАИ, объяснив, что машина в розыске. Сотрудники ГАИ пошли проверять документы на авто и водительские права, затем сказали, что эти документы не выбиваются по базе, потому что нет интернета. Когда интернет заработал, по словам блогера, выяснилось, что информация о том, что автомобиль в розыске, в базу якобы внесена Ветковским РОВД.

Блогер произошедшее связывает с задержаниями активистов, которые участвовали в акциях протеста против интеграции с Россией. Его доставили в суд Советского района в Гомеле, и, по информации правозащитников, дали 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции по ст. 23.34 КоАП.

Также, по данным правозащитников, сотрудники Центрального РУВД Минска задержали блогера MozgON Владимира Цыгановича. На его канал на Youtube подписаны более 44 тысяч человек.

В пресс-службе МВД информацию о задержании пока не подтвердили.

Напомним, что сегодня в Минске массово судят активистов за их участие в акциях протеста против интеграции с Россией.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Правозащитный сайт spring96.org сообщает о том, что задержали двух известных блогеров - гомельского блогера Youtube-канал «Страна для жизни» и блогера MozgON.
 
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