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Правозащитники сообщают о задержаниях двух блогеров и судах над ними
27.12.2019 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правозащитный сайт
Сообщается, что 27 декабря неподалеку от Жлобина блогера Youtube-канал «Страна для жизни» Сергея Тихоновского остановили сотрудники ГАИ. Он ехал на съемки в Минск по шоссе М5. На Youtube-канал «Страна для жизни» подписаны более 42 тысяч человек.
На своем канале он вел стрим во время задержания и говорил, что его остановило ГАИ, объяснив, что машина в розыске. Сотрудники ГАИ пошли проверять документы на авто и водительские права, затем сказали, что эти документы не выбиваются по базе, потому что нет интернета. Когда интернет заработал, по словам блогера, выяснилось, что информация о том, что автомобиль в розыске, в базу якобы внесена Ветковским РОВД.
Блогер произошедшее связывает с задержаниями активистов, которые участвовали в акциях протеста против интеграции с Россией. Его доставили в суд Советского района в Гомеле, и, по информации
Также, по данным правозащитников, сотрудники Центрального РУВД Минска задержали блогера MozgON Владимира Цыгановича. На его канал на Youtube подписаны более 44 тысяч человек.
В пресс-службе МВД информацию о задержании пока не подтвердили.
Напомним, что сегодня в Минске массово
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Правозащитный сайт spring96.org сообщает о том, что задержали двух известных блогеров - гомельского блогера Youtube-канал «Страна для жизни» и блогера MozgON.
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