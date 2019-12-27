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Роды в такси, скорость на дорогах, «дело медиков» и новогодний стол за 2 часа - все за вчера

28.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если бы история, которая произошла с таксистом Евгением из Лиды, случилась в новогоднюю ночь, то она безоговорочно превратилась бы в сказку. Но дело было в ночь с четверга на пятницу, а главным героям было не до чудес. Евгений вез пассажирку в роддом, но доехать до больницы они так и не успели — роды водителю пришлось принимать в машине. Закончилось все хорошо, но впрочем, читайте сами, а затем переходите к другим новостям за вчера.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Венедиктов рассказал о том, как готовился к интервью с Лукашенко, а также о своих впечатлениях от встречи с белорусским президентом и его пресс-секретарем Натальей Эйсмонт. Говорит, что запретных тем не было вообще.
  • Пока Минск и Москва ведут споры об углубленной интеграции, мы проанализировали сферы, где позиции российских компаний уже сильны или вот-вот станут доминирующими. Ввиду непубличности ряда компаний сложно в цифрах оценить доли рынка, поэтому мы опирались на экспертные суждения и собственные оценки. И здесь не только газ-нефть, но и автомобили, чай-кофе, макароны и майонез.
  • Министр внутренних дел Юрий Караев рассказал, что милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа», использования «палочно-галочной» системы.
  • Минский городской суд огласил приговор по громкому «делу медиков». Процесс длился более четырех месяцев, обвинение в получении и даче взяток было предъявлено 21 фигуранту.


  • С 2020 года в Беларуси могут измениться размеры некоторых налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом. Рассказываем, чего ожидать.
  • В Беларуси переписали закон об охране труда — вот какие новшества в нем появились.
  • В Алматы самолет взлетел и рухнул за пределами аэродрома: погибли 12 человек. О страшном крушении вспоминает пассажирка, а в Сети появилось видео спасения младенца после авиакатастрофы.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Недавно мы съездили в Мариуполь. Это самый близкий большой город к Донецку, который в 2014 году был отрезан от Украины. Тогда же город принял около ста тысяч переселенцев, по соотношению к количеству местных жителей это самый большой показатель в стране. Делимся впечатлениями от поездки.
  • А здесь у нас необычная праздничная фотосессия. В ней поучаствовали многодетные мамы, которые рассказали свои истории. У Елены, мамы троих детей, первая дочь погибла в ДТП, Виталия, мама семерых деток, провела в декрете почти 12 лет, а Инна, мама четверых детей, ушла в педиатрию из кардиологии.


  • Если в списке ваших задач на будущий год значится покупка нового автомобиля, то здесь вас ждет список новинок, которые скоро поступят в продажу. Кстати, ездить на них вы сможете еще быстрее, чем сейчас: в стране повысят скоростной режим на 16 участках дорог — перечисляем, где именно это будет сделано (МКАД в списке пока нет и вот почему).
  • Активные пользователи сервисов по заказу такси через приложения отмечают, что в последнее время заметно выросла стоимость поездки. Приложение постоянно показывает повышенный спрос. Узнали, в чем дело.

О СПОРТЕ

  • Названы лучшие спортсмены и спортсменки года в Беларуси. Рассказываем, кто ими стал в этот раз.
  • Лучший бомбардир минского «Динамо» Тему Пулккинен ушел из команды. Выходить на лед он будет по-прежнему в составе «Динамо», но уже московского.
  • О спорте у нас любит высказываться президент. Предлагаем угадать по цитате Александра Лукашенко, о ком он говорил.

ПРО НОВЫЙ ГОД

  • На фоне этой странной погоды продолжаем создавать для вас новогоднее настроение. Можете, например, пересмотреть праздничные эпизоды любимых сериалов. Если уж и это не поможет, то мы не знаем, что и делать.


  • «Яндекс» выяснил, какое новогоднее блюдо самое популярное у белорусов. И это не оливье. А здесь минчанка сделала новогоднее меню из 10 блюд, чтобы на готовку 31 декабря ушло 2 часа.
  • Если елку, фрукты или подарки на праздники вы еще планируете успеть привезти из-за границы, то вот вам памятка о том, чего и сколько можно ввезти из-за рубежа (заодно показываем, что сейчас везут белорусы из Польши). А если вы вдруг собираетесь заработать, сдав на праздники квартиру или коттедж, вам сюда.
  • Ну и наконец предупреждаем: столичные транспортники на время праздников решили включить отопление в общественном транспорте (но уже 3 января карета превратиться в тыкву, в смысле, все вернется на свои места).

Все новости пятницы, 27 декабря

Ну, а сейчас мы предлагаем вам выбрать героя года. Ведь за всеми важными в нашей жизни событиями стоят люди. Есть те, кого знает вся страна, а есть те, кто меняет жизнь в лучшую сторону, но на каком-то своем небольшом участке. Вот здесь мы собрали список кандидатов на звание «Героя года — 2019» и предлагаем вам в конце материала проголосовать. Хороших выходных!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Если бы история, которая произошла с таксистом Евгением из Лиды, случилась в новогоднюю ночь, то она безоговорочно превратилась бы в сказку. Но дело было в ночь с...
 
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