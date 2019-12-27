Роды в такси, скорость на дорогах, «дело медиков» и новогодний стол за 2 часа - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если бы история, которая произошла с таксистом Евгением из Лиды, случилась в новогоднюю ночь, то она безоговорочно превратилась бы в сказку. Но дело было в ночь с четверга на пятницу, а главным героям было не до чудес. Евгений вез пассажирку в роддом, но доехать до больницы они так и не успели — роды водителю пришлось принимать в машине. Закончилось все хорошо, но впрочем, читайте сами , а затем переходите к другим новостям за вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Венедиктов рассказал о том, как готовился к интервью с Лукашенко, а также о своих впечатлениях от встречи с белорусским президентом и его пресс-секретарем Натальей Эйсмонт. Говорит, что запретных тем не было вообще.

о том, как готовился к интервью с Лукашенко, а также о своих впечатлениях от встречи с белорусским президентом и его пресс-секретарем Натальей Эйсмонт. Говорит, что запретных тем не было вообще. Пока Минск и Москва ведут споры об углубленной интеграции, мы проанализировали сферы, где позиции российских компаний уже сильны или вот-вот станут доминирующими. Ввиду непубличности ряда компаний сложно в цифрах оценить доли рынка, поэтому мы опирались на экспертные суждения и собственные оценки. И здесь не только газ-нефть, но и автомобили, чай-кофе, макароны и майонез.

уже сильны или вот-вот станут доминирующими. Ввиду непубличности ряда компаний сложно в цифрах оценить доли рынка, поэтому мы опирались на экспертные суждения и собственные оценки. И не только газ-нефть, но и автомобили, чай-кофе, макароны и майонез. Министр внутренних дел Юрий Караев рассказал , что милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа», использования «палочно-галочной» системы.

, что милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа», использования «палочно-галочной» системы. Минский городской суд огласил приговор по громкому «делу медиков». Процесс длился более четырех месяцев, обвинение в получении и даче взяток было предъявлено 21 фигуранту.





С 2020 года в Беларуси могут измениться размеры некоторых налоговых вычетов , а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом. Рассказываем , чего ожидать.

, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом. , чего ожидать. В Беларуси переписали закон об охране труда — вот какие новшества в нем появились.

— вот в нем появились. В Алматы самолет взлетел и рухнул за пределами аэродрома: погибли 12 человек. О страшном крушении вспоминает пассажирка, а в Сети появилось видео спасения младенца после авиакатастрофы.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Недавно мы съездили в Мариуполь . Это самый близкий большой город к Донецку, который в 2014 году был отрезан от Украины. Тогда же город принял около ста тысяч переселенцев, по соотношению к количеству местных жителей это самый большой показатель в стране. Делимся впечатлениями от поездки.

. Это самый близкий большой город к Донецку, который в 2014 году был отрезан от Украины. Тогда же город принял около ста тысяч переселенцев, по соотношению к количеству местных жителей это самый большой показатель в стране. от поездки. А здесь у нас необычная праздничная фотосессия. В ней поучаствовали многодетные мамы, которые рассказали свои истории . У Елены, мамы троих детей, первая дочь погибла в ДТП, Виталия, мама семерых деток, провела в декрете почти 12 лет, а Инна, мама четверых детей, ушла в педиатрию из кардиологии.





Если в списке ваших задач на будущий год значится покупка нового автомобиля , то здесь вас ждет список новинок , которые скоро поступят в продажу. Кстати, ездить на них вы сможете еще быстрее, чем сейчас: в стране повысят скоростной режим на 16 участках дорог — перечисляем, где именно это будет сделано (МКАД в списке пока нет и вот почему ).

, то здесь вас ждет , которые скоро поступят в продажу. Кстати, ездить на них вы сможете еще быстрее, чем сейчас: в стране на 16 участках дорог — перечисляем, это будет сделано (МКАД в списке пока нет и ). Активные пользователи сервисов по заказу такси через приложения отмечают, что в последнее время заметно выросла стоимость поездки. Приложение постоянно показывает повышенный спрос. Узнали, в чем дело .

О СПОРТЕ

Названы лучшие спортсмены и спортсменки года в Беларуси. Рассказываем , кто ими стал в этот раз.

в Беларуси. , кто ими стал в этот раз. Лучший бомбардир минского «Динамо» Тему Пулккинен ушел из команды. Выходить на лед он будет по-прежнему в составе «Динамо», но уже московского.

Тему Пулккинен из команды. Выходить на лед он будет по-прежнему в составе «Динамо», но уже московского. О спорте у нас любит высказываться президент. Предлагаем угадать по цитате Александра Лукашенко, о ком он говорил.

ПРО НОВЫЙ ГОД

На фоне этой странной погоды продолжаем создавать для вас новогоднее настроение. Можете, например, пересмотреть праздничные эпизоды любимых сериалов. Если уж и это не поможет, то мы не знаем, что и делать.





«Яндекс» выяснил, какое новогоднее блюдо самое популярное у белорусов. И это не оливье. А здесь минчанка сделала новогоднее меню из 10 блюд, чтобы на готовку 31 декабря ушло 2 часа.

не оливье. А минчанка сделала из 10 блюд, чтобы на готовку 31 декабря ушло 2 часа. Если елку, фрукты или подарки на праздники вы еще планируете успеть привезти из-за границы, то вот вам памятка о том, чего и сколько можно ввезти из-за рубежа (заодно показываем , что сейчас везут белорусы из Польши ). А если вы вдруг собираетесь заработать, сдав на праздники квартиру или коттедж, вам сюда .

о том, чего и сколько можно ввезти из-за рубежа (заодно , ). А если вы вдруг собираетесь заработать, сдав на праздники квартиру или коттедж, . Ну и наконец предупреждаем : столичные транспортники на время праздников решили включить отопление в общественном транспорте (но уже 3 января карета превратиться в тыкву, в смысле, все вернется на свои места).

Все новости пятницы, 27 декабря

Ну, а сейчас мы предлагаем вам выбрать героя года. Ведь за всеми важными в нашей жизни событиями стоят люди. Есть те, кого знает вся страна, а есть те, кто меняет жизнь в лучшую сторону, но на каком-то своем небольшом участке. Вот здесь мы собрали список кандидатов на звание «Героя года — 2019» и предлагаем вам в конце материала проголосовать. Хороших выходных!

Ваша редакция