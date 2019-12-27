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БелЖД объявила новогоднюю акцию на билеты в Россию
28.12.2019 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская железная дорога в период новогодних праздников и школьных каникул вводит специальные цены на билеты на поезда, следующие в Россию. Об этом
Специальное тарифное предложение предусматривает скидку 10% и более от общей стоимости проезда (в зависимости от расстояния) на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже. Скидка применяется при условии оформления билетов за трое суток и менее до даты отправления.
Новогодняя акция распространяется во все типы вагонов на поезда:
К указанным скидкам не применяются скидки/надбавка в зависимости от сроков (глубины) продажи и при одновременном оформлении проезда «туда» и «обратно».
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Специальное тарифное предложение предусматривает скидку 10% и более от общей стоимости проезда (в зависимости от расстояния) на места, которые останутся не...
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