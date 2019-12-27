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БелЖД объявила новогоднюю акцию на билеты в Россию

28.12.2019 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога в период новогодних праздников и школьных каникул вводит специальные цены на билеты на поезда, следующие в Россию. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Специальное тарифное предложение предусматривает скидку 10% и более от общей стоимости проезда (в зависимости от расстояния) на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже. Скидка применяется при условии оформления билетов за трое суток и менее до даты отправления.

Новогодняя акция распространяется во все типы вагонов на поезда:

  • № 1 Москва-Минск отправлением 31 декабря 2019 года;
  • № 2 Минск-Москва отправлением 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года;
  • № 25 Москва-Минск-Гродно отправлением с 6 по 8 января 2020 года;
  • № 26 Гродно-Минск-Москва отправлением 28 декабря 2019 года по 1 января 2020 года;
  • № 52 Брест-Минск-Санкт-Петербург отправлением 31 декабря 2019 года;
  • № 95 Москва-Брест отправлением 31 декабря 2019 года и с 6 по 8 января 2020 года.

К указанным скидкам не применяются скидки/надбавка в зависимости от сроков (глубины) продажи и при одновременном оформлении проезда «туда» и «обратно».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Специальное тарифное предложение предусматривает скидку 10% и более от общей стоимости проезда (в зависимости от расстояния) на места, которые останутся не...
 
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