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Албания отменила визы для белорусов

28.12.2019 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последние годы Албания вводила безвизовый режим для белорусов на время туристического сезона — с мая по ноябрь. Теперь же белорусы смогут ездить в Албанию без виз круглый год: 27 декабря Беларусь и Албания подписали соглашение о взаимной отмене виз, сообщает пресс-служба посольства Беларуси в России.


Фото: pixabay.com

Документ подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Албании в России Арбен Газиони.

После того как соглашение вступит в силу, граждане Беларуси и Албании смогут въезжать, проезжать транзитом и оставаться в странах без виз на срок до 30 дней.

Напомним, последние годы Албания вводила безвизовый режим для белорусов на время туристического сезона — с мая по ноябрь. В остальное время гражданам нашей страны было необходимо оформлять визу в посольстве Албании в Москве. Консульский сбор составлял 50−100 евро в зависимости от типа.

 
 
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Последние годы Албания вводила безвизовый режим для белорусов на время туристического сезона - с мая по ноябрь. Теперь же белорусы смогут ездить в Албанию без виз...
 
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