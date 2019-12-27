|
Албания отменила визы для белорусов
28.12.2019 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последние годы Албания вводила безвизовый режим для белорусов на время туристического сезона — с мая по ноябрь. Теперь же белорусы смогут ездить в Албанию без виз круглый год: 27 декабря Беларусь и Албания подписали соглашение о взаимной отмене виз,
Документ подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Албании в России Арбен Газиони.
После того как соглашение вступит в силу, граждане Беларуси и Албании смогут въезжать, проезжать транзитом и оставаться в странах без виз на срок до 30 дней.
Напомним, последние годы Албания вводила безвизовый режим для белорусов на время туристического сезона — с мая по ноябрь. В остальное время гражданам нашей страны было необходимо оформлять визу в посольстве Албании в Москве. Консульский сбор составлял 50−100 евро в зависимости от типа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние годы Албания вводила безвизовый режим для белорусов на время туристического сезона - с мая по ноябрь. Теперь же белорусы смогут ездить в Албанию без виз...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)