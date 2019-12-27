В Витебске появятся троллейбусы-«гармошки» на автономном ходу

Источник материала: Tut.by

Холдинг «Белкоммунмаш» приступил к выпуску партии троллейбусов новой модели АКСМ-43300D, созданной специально для Витебска, сообщают «Витебские вести». Первая такая машина, состоящий из двух сочлененных секций, в ближайшее время появится на улицах города.





Это транспорт повышенной вместимости — 170 пассажиров. Автономный ход позволит обслуживать маршруты как с контактной сетью, так и без нее.

— Новую технику задействуем на маршруте № 12 «Железнодорожный вокзал — Билево-3», — сообщил замдиректора «Горэлектротранса» Виктор Кожух. — В густонаселенных микрорайонах пока нет контактной сети, а потребность в перевозках большая. Сегодня там курсируют односекционные троллейбусы с возможностью автономного хода. Пополнение парка более вместительными машинами существенно сократит время ожидания на остановках.

На предприятии рассчитывают увеличить число таких троллейбусов: это позволит расширить сеть городских маршрутов.

Для обслуживания новых машин потребуются дополнительные кадры. Предприятие объявило набор на курсы водителей троллейбусов, которые смогут работать на этой современной технике.