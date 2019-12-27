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Внучки президента рассказали, как любят встречать Новый год

28.12.2019 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья Дмитрия Лукашенко любит отмечать Новый год дома. Об этом внучки президента рассказали в эфире телеканала СТВ.


Фото: СТВ

— Мы обычно собираемся у нас дома (большой семьей — подсказывает папа), готовим любимые блюда, смотрим программы интересные, концерты, — рассказала Дарья Лукашенко.

Мама девочек добавила, что дочери и сами каждый готовят новогодние представления.

Семья среднего сына президента накануне праздника традиционно посещает один из детских домов. В этом году они привезли подарки в Дивинский детский дом в Кобринском районе Брестской области.

— Мы приехали абсолютно не зря. Я считаю, что это очень хорошая традиция — приезжать в рамках акции «Наши дети» — потому что каждый ребенок имеет право на счастье и на волшебство, особенно в преддверии Нового года, — поделилась с журналистами Дарья Лукашенко.

— Мне кажется, что это очень важно. Потому что получаешь заряд положительных эмоций и даришь эти положительные эмоции детям. Очень атмосфера уютная и заряжена позитивом, — поддержала сестру Анастасия.

В подарок постояльцам детского дома семья Дмитрия Лукашенко привезла развивающие игры и конструкторы.


Фото: СТВ

Напомним, в семье у среднего сына президента трое детей — дочери Анастасия, Дарья и Александра. Младшей — только пять лет. Старшие девочки учатся в школе и занимаются музыкой. Фортепианный дуэт Анастасии и Дарьи Лукашенко не раз уже побеждал в музыкальных конкурсах.

 
 
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Семья среднего сына президента накануне праздника традиционно посещает один из детских домов. В этом году они привезли подарки в Дивинский детский дом в...
 
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