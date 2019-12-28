В Витебске брачная аферистка вытянула у мужчины всю зарплату, а замуж за него так и не вышла

Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска сняла с карточки мужчины, за которого она якобы собиралась выйти замуж, всю зарплату — около 855 рублей. Теперь по приговору суда она заплатит более чем наполовину больший штраф — 2 тысячи рублей, вернет мужчине украденную получку и заплатит ему 300 рублей за моральный ущерб, пишут «Витьбичи».

Жительница Витебска познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, потом они продолжили общение в соцсети. Решили пожениться. Невеста попросила у жениха 420 рублей на покупку колец (фото их выслала), букетов и продуктов для скромного свадебного застолья. Мужчина согласился.

Пара встретилась возле железнодорожного вокзала. Здесь мужчина передал невесте свою банковскую карту и разрешил снять необходимую сумму.

В ближайшем банкомате женщина сняла с карты всю сумму, которая была на счету — около 855 рублей. Купила продукты себе и своему мужу. (О том, что она уже была замужем, потерпевший не знал). Затем вернула «жениху» карту.

Вскоре мужчина обнаружил, что его банковский счет пуст. Женщина перестала отвечать на звонки, а страницу в соцсети удалила. Несостоявшийся жених обратился в милицию.

На суде женщина вину не признала. Сообщила, что не собиралась выходить замуж за знакомого из интернета, так как была замужем за другим мужчиной. В соцсети, по ее словам, переписка с «женихом» была шуточной, о чем она ему говорила при личных встречах.

Суд признал витеблянку виновной в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

Женщина должна выплатить штраф в 80 базовых величин (2040 рублей), вернуть мужчине его украденную зарплату — почти 855 рубля, а также компенсировать моральный вред — 300 рублей.