Все, что вы должны знать о пенсиях в 2020 году

Источник материала: Полымя

В 2020 году смогут воспользоваться правом на трудовую пенсию по возрасту мужчины, родившиеся во второй половине 1958 года по достижении 62 лет и женщины, родившиеся во второй половине 1963 года, по достижении 57 лет.





Как будут назначаться пенсии в 2020 году?

С января 2017 года началось поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет.

Соразмерно увеличению общеустановленного пенсионного возраста происходит увеличение возраста выхода на досрочные пенсии по возрасту и за выслугу лет.

В 2020 году смогут воспользоваться правом на трудовую пенсию по возрасту мужчины, родившиеся во второй половине 1958 года, по достижении 62 лет, и женщины, родившиеся во второй половине 1963 года, по достижении 57 лет.

Однако следует обратить внимание, что возраст выхода на пенсию зависит не только от даты рождения, но и от даты обращения за назначением пенсии. Если женщина, родившаяся в декабре 1963 года, не обратится за назначением пенсии в декабре 2020 года, а обратится в январе 2021 года, то возраст ее выхода на пенсию в 2021 году будет увеличен еще на полгода.

Обязательным условием для реализации права на трудовую пенсию по возрасту и за выслугу лет, кроме достижения установленного возраста, требуется наличие страхового стажа установленной законом продолжительности.

Начиная с января 2017 года, страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии, увеличивается на полгода в год.

Если в 2017 году требовалось наличие не менее 16 лет стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, в 2018 году требовалось наличие не менее 16 лет 6 месяцев страхового стажа, в 2019 году требовалось не менее 17 лет страхового стажа, то в 2020 году – не менее 17 лет 6 месяцев страхового стажа.

Исключение составляют многодетные матери, родившие 5 и более детей, матери военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы, инвалиды войны, инвалиды с детства, родители детей инвалида, лилипуты и карлики – этим категориям граждан для реализации права на трудовую пенсию по возрасту требуется наличие не менее 5 лет страхового стажа.

Кроме того, снижена продолжительность страхового стажа до 10 лет для лиц, которые длительное время осуществляли социально значимые виды деятельности и по этой причине не смогли сформировать требуемый страховой стаж, но при этом имеют общий стаж мужчины не менее 40 лет и женщины не менее 35 лет.

При такой же продолжительности страхового стажа 10 лет и наличии общего стажа у мужчин 25 лет и 20 лет у женщин пенсия по возрасту назначается гражданам, которые длительное время (не менее 10 календарных лет без зачета в этот стаж времени нахождения в социальном отпуске по уходу за детьми) проходили военную службу, службу в военизированных организациях и при этом не приобрели право на пенсию по нормам Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований».

При назначении пенсии в 2020 году заработок исчисляется за последние 26 лет перед назначением пенсии (согласно законодательству период для исчисления индивидуального коэффициента заработка ежегодно увеличивается на 1 год по фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа работы).





В каких числах будут выплачиваться пенсии через банковские учреждения в 2020 году?

График перечисления денежных средств банковским организациям и выплаты пенсий и пособий, назначенных органами системы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, путем зачисления на счета получателей в 2020 году размещен в каждом отделении банка и их филиалах на информационном стенде и сайте управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского районного исполнительного комитета.

Следует отметить, что при получении пенсии (пособия) необходимо ориентироваться на дату выплаты, а не на дату перечисления.

Валентина МАЗУР,

начальник отдела пенсий и социальных выплат

управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома