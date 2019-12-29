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Минтруда разъяснило новшества в законе об охране труда

30.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Минтруда разъяснило новшества в законе об охране труда

Закон №274-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда» принят 18 декабря и вступает в силу с 28 июня 2020 года. Подробно внесенные новшества корреспонденту БЕЛТА прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты.

«Отличительная черта нашей политики в области охраны труда — активное влияние государства на эти процессы через доступные ему механизмы и процедуры. Это, прежде всего, разработка и принятие законодательства, которое устанавливает обязательные требования и гарантии, определяет компетенцию в области охраны труда всех заинтересованных сторон. Основным нормативным документом здесь является закон «Об охране труда», который был принят в 2008 году, в 2013 году изложен в новой редакции, — отметили в Минтруда. — Вместе с тем постепенно формировалась необходимость дальнейшего совершенствования закона. Его нормы приведены в соответствие с принятыми в республике законодательными актами, прежде всего с указом Президента от 16 октября 2017 года №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», законом «О нормативных правовых актах». Кроме того, в закон об охране труда внесены изменения с учетом правоприменительной практики».

Что изменилось для республиканских органов госуправления и власти на местах

Законом установлены обязанности органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов разрабатывать и обеспечивать функционирование отраслевых и территориальных систем управления охраной труда. В настоящее время ст.17 закона «Об охране труда» возлагает эти обязанности на нанимателя. Поддерживаемая им система должна помогать выявлять опасности, оценивать профессиональные риски, определять меры управления ими и анализировать эффект принятых мер. Также наниматели должны обеспечивать разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

«Практика показывает, что разработку и внедрение систем управления охраной труда целесообразно осуществлять не только на уровне организации, но и на уровне отраслей и территорий. Такие системы позволяют скоординировать взаимодействие по вопросам охраны труда вышестоящего органа с подчиненными организациями», — подчеркнули в Минтруда.

С учетом отмены указом №376 института ведомственного контроля новым законом на республиканские органы госуправления, местные исполнительные и распорядительные органы возложена еще одна функция — управление деятельностью подчиненных организаций по вопросам охраны труда. Выполнять ее они будут, реализуя полномочия собственника с анализом эффективности работы подчиненных организаций и выработкой предложений по ее повышению.

 
 
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> Закон №274-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда» принят 18 декабря и вступает в силу с 28 июня 2020 года. Подробно внесенные новшества...
 
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