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Чем запомнились 1999 – 2019 годы: 20 самых ярких событий в истории современной Беларуси (+видео)

30.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Чем запомнились 1999 – 2019 годы: 20 самых ярких событий в истории современной Беларуси (+видео)

Прежде чем перешагнуть этот рубеж очередного десятилетия, давайте совершим небольшое путешествие в прошлое. Вспомним, о чём мечтали 10-20 лет назад. У каждого из нас наверняка есть список самых ярких и знаменательных событий и достижений. А если составить такой список в масштабах страны? Конечно, это сотни, даже тысячи знаковых событий и достижений в самых разных сферах. Мы попытались выделить самые яркие на наш взгляд моменты белорусской истории в каждом году первых 20 лет третьего тысячелетия.

1999 год

Первая перепись населения в истории суверенной Беларуси.

2000 год

Миллениум. Беларусь встречает новый век новым зданием Минского железнодорожного вокзала – его открыли в канун Нового года.

2001 год

Стратегия мира и созидания. Утверждена первая Концепция национальной безопасности Беларуси.

2002 год

Легендарный матч. Победа хоккейной сборной Беларуси над Швецией в четвертьфинале Олимпийского турнира в Солт-Лейк-Сити. Выход наших в полуфинал тогда назвали «чудом на льду».

2004 год

Первый рекордный. В Беларуси впервые собрано более 7 миллионов тонн зерна. В 2008-м этот рекорд был побит, тогда собрали свыше 9 миллионов. А абсолютный рекорд достигнут в 2014-м – более 9,5 миллионов тонн.

2005 год

IT-стране – быть. Президент Беларуси подписывает указ о создании Парка высоких технологий.

2006 год

Строили всей страной. Новое здание Национальной библиотеки Беларуси торжественно открыли в Минске.

2009 год

Новый этап отношений с Евросоюзом. Беларусь присоединилась к инициативе «Восточное партнерство». Спустя два года с подачи нашей страны будет основан Бизнес-форум партнерства.

2010 год

К вершинам спорта. Грандиозный мультиспортивный комплекс «Минск-Арена» открыли в столице.

2013 год

Символы государственности и суверенитета. В центре белорусской столицы торжественно открыли Площадь Государственного флага и Дворец Независимости.

2014 год

Год спортивных триумфов. Дарья Домрачева завоевывает сразу три золота на зимней Олимпиаде в Сочи. А летом того же года Беларусь принимает чемпионат мира по хоккею – на высочайшем уровне.

2015 год

Столица мирных инициатив. Беларусь укрепляет статус донора стабильности в регионе. За переговорами «нормандской четверки» и подписанием Минских соглашений наблюдает весь мир.

2016 год

Новая страница в развитии диалога с Китаем. Минск и Пекин создали отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Годом ранее в Беларуси было начато строительство индустриального парка «Великий Камень».

2017 год

Важная веха в машиностроении. С конвейера завода «Белджи» сходит первый серийный белорусский легковой автомобиль «Джили Атлас».

2017 год

Добро пожаловать в Беларусь! Для иностранных туристов страна вводит пятисуточный безвизовый режим. Спустя год он увеличен до тридцати суток.

2018 год

Забота о будущем. Беларусь входит в топ-10 стран мира с самой низкой детской смертностью.

2019 год

Уходящий год вобрал и приумножил наши достижения практически во всех сферах. Беларусь продолжает играть важную роль регионального донора безопасности. Минск вновь стал площадкой для крупных международных форумов, на которых говорили о мире и безопасности. При этом в мировом рейтинге наша страна признана одной из самых безопасных на планете. А еще Беларусь вошла в список лучших стран мира, в топ-10 самых привлекательных для путешествий, в десятку государств с самым доступным интернетом. И, наконец, статус спортивной державы наша страна в очередной раз подтвердила на II Европейских играх в Минске: второе место в медальном зачёте и высочайший уровень организации.

И, конечно же, нельзя не вспомнить о достижениях в медицине. В уходящем году Беларусь вновь вошла в топ-10 стран с самой низкой младенческой смертностью. Наши медики способны на чудеса и каждый день доказывают – нет ничего невозможного.

Источник: ОНТ

 
Теги: Минск
 
 
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Прежде чем перешагнуть этот рубеж очередного десятилетия, давайте совершим небольшое путешествие в прошлое. Вспомним, о чём мечтали 10-20 лет назад.
 
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