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Ветрено, пасмурно, дождливо. Погода в Гродно в новогоднюю ночь и остальные дни
30.12.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новогодней неделе в Гродно снова будет не по-зимнему тепло, правда, к пятнице немного подморозит. А так — ветрено, преимущественно пасмурно и немного дождей.
В понедельник облачно с прояснениями, без осадков. Весь день — сильный ветер. Будет относительно тепло — до +3 °C.
Во вторник — сплошная облачность, возможен дождь, сильный ветер. Вечером — порывы до 18 м/c. Возможен мокрый снег. Днем будет до +5°С.
В среду сплошная облачность, ночью и вечером — дожди и сильный ветер. Столбик термометра днем будет показывать +3 °С.
В четверг сплошная облачность, днем — возможен дождь. Днем — до +3 °С.
В пятницу вдруг выглянет солнце. Днем до +2 °C.
Хорошей недели! С наступающим!
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На новогодней неделе в Гродно снова будет не по-зимнему тепло, правда, к пятнице немного подморозит. А так - ветрено, преимущественно пасмурно и немного дождей.
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