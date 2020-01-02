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Мокрый снег, метель и ветер. Погода в Гродно в рабочие два дня и длинные выходные
03.01.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в рабочие пятницу и субботу, а потом и в предрождественские выходные немного похолодает, а еще будет ветрено и мокро-снежно,
Сегодня ясно, без осадков, до +3°C.
В субботу днем — +2…4 °C. Утром — сплошная облачность, мокрый снег, днем — серо, но без осадков и сильный ветер. К вечеру опять пойдет снег.
В воскресенье метель, снег и ветер. Днем — около нуля.
В понедельник сплошная облачность, утром метель, днем — сильный мокрый снег. Температура воздуха днем — 0…+2 °C.
Во вторник утром туманно, во второй половине дня — возможен мокрый снег. Днем — около нуля. Вечером — небольшой минус.
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В Гродно в рабочую субботу, а потом и в предрождественские выходные немного похолодает, а еще будет ветрено и мокро-снежно
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