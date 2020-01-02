В длинные выходные будет теплее положенного, но с дождем и мокрым снегом

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни в Беларуси ожидается неустойчивая с повышенным температурным фоном погода. Об этом сообщает Белгидромет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 4 января, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+1°С, максимальная температура днем 0…+5°С.

В воскресенье ночью и утром на большей части территории, днем местами, преимущественно по востоку республики, пройдет кратковременный снег, мокрый снег, который будет сопровождаться порывистым ветром и слабой метелью. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −4…+2°С.

6 января, в понедельник, ночью будет в основном без осадков, лишь по северо-западу ожидается кратковременный снег. Утром и днем на большей части территории страны ожидаются снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…−9°С, при прояснениях воздух охладится до -12°С, максимальная температура днем −4…+3°С.

7 января ночью местами, днем преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-6°С, при прояснениях до -9°С, максимальная температура днем −3…+3°С.

В среду ночью местами, днем преимущественно по северо-западной половине страны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1°С, максимальная днем 0…+5°С.